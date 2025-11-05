“Difícil momento”: falleció Javier “Cabeza” Rodríguez, alcalde de Aceguá, a los 55 años

Política

En las últimas horas se conoció la noticia del fallecimiento de Javier Cabeza Rodríguez, actual alcalde del municipio de Aceguá (departamento de Cerro Largo), a los 55 años. El hecho fue confirmado por el Partido Nacional en la mañana de este miércoles.

“Acompañamos con afecto a su familia, amigos y a toda la comunidad de Aceguá en este difícil momento. Que en paz descanse”, escribió la colectividad en sus perfiles oficiales de redes sociales.

Según consignaron medios locales, el jerarca luchó en los últimos años contra un cáncer que afectó fuertemente su salud. Era vecino de la localidad, tuvo dos hijos y fue reelecto como alcalde en las elecciones departamentales de este año.

El municipio de Isidoro Noblía lamentó la noticia y la definió como una “irreparable pérdida”. “Nos unimos en el sentimiento y respeto hacia quien desempeñó su labor con compromiso y vocación de servicio”, publicaron en sus canales oficiales.

La alcaldía de Río Branco también se sumó a los mensajes de despedida: “Saludamos y acompañamos en este difícil momento a su familia, amigos y a toda su comunidad”.

