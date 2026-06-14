“Difícil de entender”: Ministerio del Interior negó certificación para perros de rescate

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El Sindicato de la Guardia Republicana solicitó al ministro del Interior, Carlos Negro, que revierta la decisión de impedir la participación de dos binomios K9 en una certificación internacional de búsqueda y rescate que se realizará en Uruguay a fines de julio.

A través de una publicación en la red social X, la organización informó que presentó un planteo formal ante la Comisión de Asuntos Sindicales para que se revise la negativa a que los equipos integrados por un policía y un perro participen en la Certificación Internacional IRO Nivel A, prevista para los días 29, 30 y 31 de julio de 2026.

Según el sindicato, el costo de la capacitación es reducido en comparación con los beneficios que aportaría a la fuerza policial. “Lo más llamativo es que se trata de una capacitación de altísimo valor profesional y reconocimiento internacional, cuyo costo de inscripción es de apenas 45 euros por binomio (Policía + Can)”, señaló.

De acuerdo con la organización, la participación de los dos equipos tendría un costo total de 90 euros, equivalente a unos $ 4.180.

En el comunicado, el gremio sostuvo que la certificación permitiría fortalecer las capacidades de respuesta de la Policía en casos de personas desaparecidas, derrumbes, emergencias y otras situaciones de riesgo. “Por una inversión mínima, el Ministerio del Interior podría contar con personal certificado bajo estándares internacionales en búsqueda y rescate”, afirmó.

Asimismo, destacó que la acreditación otorgada por la Organización Internacional de Rescate (IRO) implica procedimientos estandarizados, mayor confiabilidad operativa y una mejor preparación técnica para los funcionarios que integran estas unidades especializadas.

Además del reclamo por la autorización para participar en la instancia de capacitación, el sindicato planteó la necesidad de dotar a los equipos K9 de equipamiento específico para tareas de búsqueda y rescate. Entre los elementos mencionados figuran mamelucos de color naranja, cascos, guantes, lentes de protección, dispositivos GPS, rodilleras y coderas.

La organización también puso énfasis en el compromiso de los efectivos que integran estas unidades. “Los policías de la Unidad K9 entrenan muchas veces fuera de su horario laboral, sacrificando tiempo personal y familiar para estar a la altura de las exigencias operativas”, expresó.

En ese sentido, cuestionó la negativa a financiar una certificación cuyo costo considera bajo. “Cuando existe esa vocación y compromiso, negar una certificación internacional de apenas $ 4.180 para dos binomios resulta difícil de entender”, agregó.

Finalmente, el sindicato exhortó al ministro a reconsiderar la medida y habilitar la participación de los equipos en la certificación. “Capacitar al personal no debería ser un obstáculo, sino una prioridad”, concluyó.