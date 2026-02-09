“Dicen que esta pasada es peligrosa”: la “profecía cumplida” de viajera en carretera

Un violento intento de emboscada se registró en la tarde del pasado sábado en la comuna chilena de Quilicura. El hecho fue captado por una cámara instalada en el vehículo de la víctima y el registro se viralizó el lunes por la mañana tras ser difundido por el programa televisivo Tu Día, del canal T13.
El video muestra el momento en que el automóvil sale de la ruta 5 para tomar la autopista Vespucio Norte en dirección al oriente.
En el video se oye claramente a la mujer que viaja como acompañante formular un comentario que resultaría premonitorio.
“Dicen que esta pasada es peligrosa”, expresa la mujer. Apenas un instante después, un vehículo que se encontraba adelante se detiene y de su interior emergen dos sujetos. Uno de ellos apunta con un arma de fuego al conductor, mientras el segundo baja rápidamente para intimidarlo y obligarlo a detenerse.
Ante el peligro, el automovilista acelera la marcha y se aleja del lugar. Al hacerlo, embiste a uno de los agresores, que sale despedido fuera de la calzada.
La policía local informó que hasta el momento no existe una denuncia formal de la víctima del intento de encerrona. El automóvil utilizado por los delincuentes fue hallado posteriormente sin ocupantes en la misma comuna.
#Quilicura la habilidad del conductor pudo hacer de un final feliz. #Encerrona termina con un delincuente con un par de fracturas y algo mas. pic.twitter.com/XhlqvH1fe9— Hans ® ???? ?? (@CD3HLE) February 9, 2026
