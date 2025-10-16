“Día triste” y gestos en las barras: los políticos que lamentaron aprobación de eutanasia

Política

El 15 de octubre de 2025 será recordado como un día histórico para Uruguay, ya que se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar una ley que regula la eutanasia y garantiza el derecho de las personas “a transcurrir dignamente el proceso de morir”.

La iniciativa, que fue impulsada por el exdiputado Ope Pasquet en la legislatura pasada, fue apoyada por 20 de los 31 senadores: los 17 del Frente Amplio, el propio Pasquet (que ingresó como suplente de Robert Silva) y Heber Duque (suplente de Andrés Ojeda) por el Partido Colorado, y Graciela Bianchi por el Partido Nacional.

Quienes decidieron no acompañar el proyecto fueron los nacionalistas Sergio Botana, Martín Lema, Carlos Camy, José Luis Falero, Javier García, Gloria Rodríguez, Alexandra Inzaurralde (suplente de Rodrigo Blás) y María de Lima (suplente de Sebastián Da Silva), y los colorados Pedro Bordaberry, Gustavo Zubía y Ana Hunter (suplente de Tabaré Viera).

Aparte de los legisladores que no levantaron la mano en el plenario, otros referentes de la oposición se expresaron contrarios a la ley horas antes y después de su promulgación. Quien se manifestó más vehementemente fue el exprecandidato del Partido Nacional Carlos Iafigliola, que acudió a las barras del Senado para presenciar la sesión.

En un video publicado por el periodista Mateo Grille, se lo puede observar haciendo gestos con sus dedos hacia abajo mientras los senadores aplaudían por la aprobación del proyecto. Luego, grabó un video que subió a su perfil de X con el siguiente texto: “Triste, muy triste. La vida cada vez vale menos en nuestro país. Jamás bajaremos los brazos”.

El diputado blanco Rodrigo Goñi volvió a manifestar su postura contraria en el plenario de la Cámara baja. “Hoy es un día muy doloroso para Uruguay y será tristemente recordado por varias generaciones. La muerte anticipada nunca puede ser una solución humana”, aseguró.

Por otra parte, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, afirmó en X que con la aprobación de la ley “los más frágiles estarán más indefensos que nunca”. “Serán una carga fácilmente descartable. En vez de un derecho, ayer se aprobó una condena”, escribió.

Su compañera de fórmula en las últimas elecciones, Lorena Quintana, dijo que los médicos que no quieran “asesinar a un paciente que lo pida” van a ser considerados “retrógrados anti derechos”. “Así Uruguay cierra el círculo de la cultura de la muerte: matas a tu hijo en el vientre y también podrás matar a tus padres”, opinó.

La diputada cabildante Silvana Pérez Bonavita escribió en la red social X: “Día muy triste para el Uruguay. Se acaba de aprobar en el Senado la nefasta ley de eutanasia”.

