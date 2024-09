“Día histórico”: más de 2.000 maestros y profesores obtuvieron su título universitario

Locales

Montevideo Portal

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) presentó en conferencia de prensa este martes los resultados de la prueba Docente Acreditado, de reconocimiento universitario del título de formación docente en distintos niveles.

La evaluación se realizó por primera vez a mediados de diciembre de 2023 y participaron 3.699 docentes titulados y en ejercicio de las carreras maestro de Primera Infancia, maestro de Educación Primaria y profesor de Educación Media.

“Es un día histórico. Por primera vez un número importante de docentes va a poder decir que tiene un título universitario. Se reconoce el valor de licenciatura al título de formación docente que les entregó la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)”, destacó en el evento el ministro Pablo da Silveira.

Asimismo, reconoció el “trabajo interinstitucional entre el Ineed, ANEP, Ceibal y el MEC”. “Estamos cumpliendo con los docentes porque le damos respuesta a un reclamo que mantienen desde hace décadas”, agregó.

Si bien en los días venideros se harán varias ceremonias de entrega en distintos puntos del país, el ministro Da Silveira le explicó a Montevideo Portal que, “al mismo tiempo que se liberaba el informe, se disparaba un mensaje personal a cada participante en la prueba, comunicándole oficialmente el resultado”.

Los docentes fueron evaluados en las áreas de comprensión lectora, producción escrita y organización textual, matemáticas y estadísticas básicas, habilidades tecnológicas y digitales, y habilidades para la educación inclusiva (solo diagnóstica, sin peso en la titulación).

En el caso de los profesores de Educación Media, se agregó el área disciplinar (Artísticas, Humanidades, Pensamiento científico, Español, Portugués o Inglés).

Según los datos presentados, se inscribieron 5.144 personas y 3.699 rindieron la prueba, es decir, un 72% de los profesores del país (65% de Montevideo y 75% del interior).

Del total, 2.233 aprobaron la prueba, lo que corresponde al 60,4% de quienes la realizaron. Este resultado es menor al alcanzado en cada área de manera independiente, ya que en todos los casos el porcentaje de aprobación supera o se acerca al 80%.

Si este porcentaje se desagrega según el tipo de docente, en Primaria aprobaron un 62% de los maestros y en Educación Media un 60%. Sin embargo, en Primera Infancia el dato desciende a un menos de la mitad del total de maestros que se presentaron: 46%.

La directora técnica del Ineed, Carmen Haretche, explicó que estos porcentajes no son representativos “del conjunto de estos docentes en ninguno de los casos”, dado que no todos se presentaron a rendir la prueba. En particular, en Primera Infancia solo 139 personas participaron en esta primera instancia de Docente Acredita.

Producción escrita y organización textual; y Matemática y Estadística básicas fueron las áreas que presentaron mayores obstáculos para la obtención del reconocimiento universitario.

En el caso de habilidades para la educación inclusiva, que no tenía peso para la titulación, se observó que la gran mayoría de los docentes se ubicó en el nivel de desempeño más alto (85,9%).

En comparación con los docentes titulados de Uruguay (basado en informe de 2018), entre los participantes de la prueba Docente Acreditado hubo una mayor proporción de varones, de docentes de Educación Media y de jóvenes.

El resultado abre ahora la posibilidad para estos docentes de acceder a la realización de posgrados y otras oportunidades de crecimiento profesional en el exterior con mayor facilidad.

La instancia contó, además de con Da Silveira y Haretche, con el director nacional de Educación, Gonzalo Baroni; el director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), Javier Lasida; además de la directora técnica del Ineed, Carmen Haretche; y la coordinadora del Programa de Formación en Educación, Romina Parodi.

El titular de la cartera anunció que la próxima edición de Docente Acreditado tendrá lugar en febrero de 2025. Respecto a la entrega de certificados a los que aprobaron en 2023, Da Silveira indicó que en las próximas semanas se dará a conocer el calendario de ceremonias de entrega de certificados, que incluirá una instancia en Montevideo y varias en el interior del país.

Montevideo Portal