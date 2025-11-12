¿“Deuda” o “confusión”?: polémica por megaproyecto argentino anunciado en Colonia

Política

Directivos del megaproyecto de inversión argentino +Colonia viajaron este miércoles a Uruguay en medio de la polémica por una “deuda” que confirmó el intendente Guillermo Rodríguez pero que la empresa tildó como una “confusión”, según supo Montevideo Portal.

En concreto, Rodríguez reconoció en rueda de prensa que la comuna coloniense trabaja con la dirección de Jurídica en el caso por una deuda. De todos modos, el jefe departamental aclaró que no se trata de una “cifra exuberante”, por lo que buscarían dialogar con los inversionistas argentinos para llegar a una resolución.

Un informe de la Dirección de Hacienda y Administración de la Intendencia de Colonia determinó que el proyecto argentino tiene deudas por “contraprestaciones por concepto de retorno de valorizaciones”, según el artículo 9 del contrato entre la empresa argentina y la comuna coloniense.

El proyecto fue aprobado en mayo de 2022 y fue respaldado tanto como el gobierno de Luis Lacalle Pou como el de Yamandú Orsi, quien visitó el predio a principios de agosto de este año. En diálogo con Montevideo Portal,

Sin embargo, Martín Collazo, en representación de la bancada de ediles del Frente Amplio de Colonia, dijo a La Diaria que la Intendencia de Colonia podría “ejecutar la garantía, que en este caso es una garantía real de hipoteca sobre uno de los padrones sobre los que se iba a desarrollar el proyecto” y apuntó contra la administración de Rodríguez.

El informe de la Dirección de Hacienda y Administración detalla que “se encuentran pendientes de efectivización las cuotas mensuales y consecutivas de US$ 158.574, habiéndose verificado un único pago hasta la fecha”.

En un comunicado al que accedió Montevideo Portal, +Colonia sostuvo que el contrato establece su “obligación” de ceder las tierras a la Intendencia, ejecutar las obras de infraestructura y el pago de una plusvalía a abonarse contra la entrega del fraccionamiento por parte de la comuna, que corresponde a un total US$ 2 millones por la totalidad de la superficie.

Según los inversionistas argentinos, el contrato preveía en una primera instancia que las 200 hectáreas “se fraccionaran en una sola etapa”. “Sin embargo, la Intendencia resolvió que el fraccionamiento se realice por etapas, a medida que avancen las obras y los desarrollos”, sostuvo en la misiva. Ese cambio implica que la plusvalía debe pagarse “de forma proporcional al avance de cada etapa”, señala la empresa.

“La confusión surge porque el documento original incluía un cronograma de pagos pensado para el caso en que todo el fraccionamiento se otorgara de una sola vez. Esta situación se está adecuando ahora en la documentación, lo cual es completamente normal: el contrato plan es un marco general que debe ir actualizándose a medida que la realidad del proyecto evoluciona”, dijo +Colonia.

Desde la empresa argentina afirman que abonaron US$ 258.000 a la Intendencia de Colonia, “incluso significativamente más de lo que corresponde a la proporción de tierra fraccionada entregada con posibilidad de desarrollar”, aclararon.

El proyecto en cuestión apunta a construir una nueva urbanización al este de la ciudad de Colonia del Sacramento. En el lugar, los desarrolladores quieren instalar a cientos de empresas, más que nada vinculadas a la tecnología, y apuestan por captar más de 30.000 residentes en 15 años, sobre todo provenientes de Argentina.