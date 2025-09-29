“Desubicado” y “fuera de contexto”: Pereira criticó a quienes piden renuncia de Negro

Política

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, respondió al pedido del sindicato de la Guardia Republicana de la renuncia del ministro Carlos Negro luego del atentado contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.

“Lo veo por fuera de este contexto. Todas las organizaciones nos estamos nucleando para combatir una línea que no se debe permitir pasar, que se coloque este tema en debate parecería fuera de lugar”, expresó Pereira entrevistado por Telenoche (Canal 4).

“Tienen derecho a hacerlo, la libertad de expresión en Uruguay está garantizada, pero claramente no solo no lo compartimos, sino que creemos que es desubicado. No quiere decir que no tengan una posición, pero el primer respaldo es con las instituciones y luego había”, sumó.

Pereira señaló también que hay actores políticos “que se han quedado en la chiquita tratando de sacar rédito electoral de un tema que es grave”. “Pero prefiero quedarme con las declaraciones de los partidos que fueron en la dirección correcta de que este límite no se puede pasar”, sumó.

“A veces ponemos espalda con espalda y nos llenamos de moretones”, finalizó.

