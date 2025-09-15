“Después que renuncie”: vidente uruguaya que anunció fin de Milei lanzó nueva predicción

Curiosidades

La vidente uruguaya Rosa Pascal, que ha anunciado la renuncia del presidente argentino Javier Milei para antes de fin de año, lanzó nuevas predicciones sobre el país vecino, donde ratificó que visualiza la salida anticipada del mandatario, y dio un panorama de cómo sería la etapa posterior a su gobierno.

“En mi nueva videncia le quiero decir a toda Argentina que va a cambiar Argentina económicamente. Va a crecer de a poco, paulatinamente, la economía y la sociedad argentina. Los últimos meses de este año va a ir cambiando y, sobre todo, a principio del año 2026, va a ir mostrándose cada vez mejor la economía en la Argentina”, dice en un video publicado el sábado 13 de setiembre a través de su cuenta denominada Venus Psíquica.

“También quiero decirles que, a partir del año 2026, Argentina va a hacer negocios con el mundo. Los suelos del interior de Argentina van a hacer negocios con todas las potencias en el mundo. Y Argentina también va a hacer comercio con el mundo, sobre todo con la energía, con internet. Y van a hacer negocios con el mundo”, agrega allí.

Luego insistió con que “Argentina va a tener un crecimiento muy grande en la economía, ya que los suelos del interior de Argentina van a dar dinero”. “Bendiciones a toda Argentina, que va a salir adelante en todo. Los cambios son ahora a fines del año 2025, en los meses de término, y a principios de 2026 va a cambiar bastante y se van a notar cada vez más los cambios en Argentina”, finalizó en ese audiovisual.

En un video posterior, emitido el domingo, volvió a hablar sobre el futuro del país vecino, en el que aclaró que la mencionada recuperación “paulatina” sería con “el nuevo gobierno”, lo que ocurriría “después de que renuncie el presidente actual Javier Milei”.

“Después de ello, viene un nuevo gobierno donde Argentina se recupera de a poco económicamente y socialmente. Y también les decía que Argentina va a negociar muchos suelos con las potencias del mundo, y Argentina va a vender parte de sus suelos, lo que va a ayudar mucho a salir adelante”, agregó.

“El Estado argentino va a poder negociar todo lo que se va a encontrar en varias provincias del interior de Argentina”, añadió, y se refirió en particular a negocios energéticos con Estados Unidos y China.

