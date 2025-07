¿Desperfecto o audacia? Maniobra de piloto sobre playa asusta a bañistas y se hace viral

El pasado fin de semana, se llevó a cabo en la comunidad española de Asturias el Festival Aéreo de Gijón. El evento fue observado desde la costa cantábrica por miles de bañistas que disfrutaban de las playas, en medio del tórrido verano ibérico.

Durante la jornada, hubo un momento en el que los aplausos dejaron paso a un silencio expectante y a las exclamaciones de peligro. Ocurrió cuando un caza F-18 del Ejército del Aire maniobró a muy baja altura sobre la playa.

El riesgoso movimiento preocupó a los presentes y desató especulaciones acerca de si se debió a un desperfecto mecánico o a la temeridad del aviador. Cualquiera fuera el motivo del vuelo rasante, este fue captado en video y se hizo rápidamente viral.

Tras el festival, las autoridades españolas no reportaron incidentes ni desperfectos, de modo que la maniobra habría sido deliberada. Por otra parte, algunos testigos señalan que el inesperado giro del aparato habría obedecido a la intención del piloto de esquivar una bandada de aves.

El Festival Aéreo de Gijón lleva ya 19 ediciones, y este año superó el récord de asistentes, con más de 300.000 personas.

Spanish F/A-18 Hornet jet performed a very risky low pass at Spain’s Gijón Airshow, flying alarmingly close to the water and crowd.



The dramatic maneuver sparked debate online over whether it was intentional or a near-miss. pic.twitter.com/qiz27nxsqw