“Despacio, que estoy apurado”: Lacalle sobre plazos de discusión de la reforma jubilatoria

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este viernes al anteproyecto de Ley de Seguridad Social que compartió días atrás con los socios de la coalición de gobierno y que en la mañana de hoy presentó al Frente Amplio.

A la salida de la reunión con las autoridades del principal partido opositor, Lacalle dijo que una reforma sobre seguridad social “requiere de consensos lo más amplios posible”. “Porque es un tema de todos. Porque este no es un tema de un gobierno. De hecho, ustedes saben que distintos gobiernos dijeron que la reforma tenía cierta urgencia. Cada día que pasa es más urgente. Si nosotros no hacemos algo en los tiempos que nos quedan de gobierno, el próximo que venga va a tener que tomar medidas más urgentes aún”, manifestó.

Al respecto, aseguró que siente “un deber moral de tocar este tema”. “Yo no puedo mirar para el costado los días que me quedan de gobierno sabiendo que es un problema urgente de los uruguayos y de la jubilación de los uruguayos, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Entonces, después de presentarlo a la coalición, lo que era lógico, decidimos que el documento no se hiciera público hasta el día de hoy, que lo tenga un partido importante en nuestro país como es el Frente Amplio. Ahora dependerá de cada colectividad política si se suma, si se aporta, si se modifica. Y esto es bien importante, porque se modifica en tanto y cuanto no pierda coherencia o sustancia el proyecto”, afirmó, y luego agregó: “Nosotros vamos a tratar de tener la base más amplia de acuerdos políticos sin desvirtuar” el objetivo.

También le consultaron sobre el “costo político” de avanzar en este asunto y repitió que no lo medirá. “Yo no me fijé cuántos días me quedan, pero creo que me quedan 946 días de gobierno. ¿Ustedes pretenden que yo, sabiendo que es urgente, que el futuro de las jubilaciones de nuestros hijos y nuestros nietos está en juego, mire para el costado? Si eso tiene un costo político, no lo sé. Lo que sí sé es que tiene para mí un costo personal mirar para el costado”, expresó.

El presidente insistió en que el sistema que se propone “es sostenible y más solidario”. En ese sentido, apuntó que en el anteproyecto de ley se contemplaron aspectos de las jubilaciones mínimas, de “algunas pensiones” y “temas de género”, aunque no ahondó sobre eso. Agregó que “es un sistema sostenible, muy gradual, muy gradual”, ya que la transición de un modelo al otro llevará 20 años. “La última transición, en el año 95, fue de nueve meses”, destacó.

En materia de tiempos, Lacalle expresó: “Despacio, que estoy apurado”. Si bien no marcó plazos de discusión rígidos, sí reveló que le dio margen a la coalición de gobierno hasta el 31 de agosto para dar una respuesta al anteproyecto. “Y obviamente, en paralelo, me imagino que el Frente Amplio tendrá su discusión interna y nos aportará datos”, señaló. Además, aclaró que Rodolfo Saldain, principal autor del anteproyecto, mantendrá reuniones con actores involucrados como la Confederación de Cámaras Empresariales y el PIT-CNT. Se dará, dijo, “la mayor difusión, la mayor discusión para que todo el mundo se quede tranquilo de que acá hay un muy buen trabajo”.

El presidente también habló de la situación de las cajas particulares, como la bancaria, la militar y la profesional, y aseguró que serán incluidas en la reforma para confluir “en determinados años” en un sistema único. Mencionó especialmente el sistema de retiro de los profesionales: “Todos ustedes saben lo que está pasando, es insostenible. El directorio de la caja profesional está haciendo propuestas. La caja bancaria, quizás no tan urgente, pero en breve va a tener problemas, como ya los tuvo en 2007. Bueno, entonces la urgencia es de todo el sistema a mediano plazo. Y de parte del sistema, a cortísimo plazo; por eso es que ‘despacio, que estoy apurado’”.

A su vez, advirtió que será necesario atender esas situaciones antes, “para que después confluyan en la reforma en general”. “A ver si fui claro: está prendida fuego la casa. Entonces no podemos decir ‘che, en 20 años vamos a una habitación nueva y vamos a pintar y vamos a arreglar’... no, ahora hay que apagar el incendio. Después de que se apague el incendio, van a ir conjuntamente con todas las habitaciones la casa”. Sobre esto último apuntó que el Gobierno “es pie” y que los involucrados en la gestión de las cajas particulares “son mano”.

Sobre el final declaró que, a pesar de las críticas de Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, en la reunión de este viernes hicieron “un paréntesis”. “Hoy hicimos un paréntesis. Un paréntesis en la batalla diaria política porque es un tema de todos a mediano y largo plazo. Hoy vinimos a hablar del futuro de los retiros de los uruguayos, entonces me parecía —y nos pareció a los dos— que teñirlo con un round no valía la pena”. A su vez, destacó que le da “orgullo de ser uruguayo” el hecho de visitar la sede del Frente Amplio: “Hagan unos kilómetros para algún lado y esto es imposible; y esto son las cosas que todos tenemos que cuidar”.

