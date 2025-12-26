“Desmedido”: críticas al gobierno por la suba de tarifas de OSE, UTE y Antel desde 2026

Legisladores colorados reaccionaron ante el anuncio de la suba de tarifas del gobierno a partir del 1º de enero del próximo año. OSE fijará precios un 8,5% más altos que en 2024, mientras que Antel un 4,5% y UTE un 4%.
El diputado colorado Gabriel Gurméndez criticó al gobierno y, en tono jocoso, planteó una pregunta retórica: “Adivina, adivinador… A la aventura de Casupá ¿quién la paga?”. El expresidente de Antel también recordó los cuestionamientos que recibió la administración de Luis Lacalle Pou al tomar medidas similares.
“Hace un tiempito, a esto seguro lo llamaban un ‘tarifazo neoliberal’… o ‘ajuste fiscal encubierto’”, expresó en su cuenta de X.
Por otro lado, el diputado colorado Adrián Juri sostuvo que el aumento de las tarifas del Frente Amplio son un “tarifazo” y “un aumento desmedido de la OSE”. “Se vuelve a meter la mano en el bolsillo a la clase media, a los trabajadores. Mientras miles de uruguayos hacen malabares para llegar a fin de mes, OSE anuncia un aumento de tarifa del 8,5%, muy por encima de la inflación proyectada”, expresó.
Juri afirmó que el oficialismo usó “otra vez la misma receta”, que consiste en “ineficiencia arriba y ajuste abajo”. “Hablan de ‘desequilibrios estructurales’, pero nunca hablan de mala administración, de despilfarro ni de falta de control. Siempre el mismo camino: cuando hay problemas, que pague la gente. El representante Colorado en el directorio votó en contra, defendiendo a los de a pie. Esperemos que Orsi y Oddone revean este tarifazo”, criticó.
Qué tarifas suben
OSE propuso al Poder Ejecutivo una suba de tarifas de 8,5% a partir del 1º de enero, a excepción de los hogares “considerados socioeconómicamente vulnerables”. Para ellos, se propuso un aumento menor, del 4,8%.
Esta propuesta “contempla, por un lado, el impacto de la evolución de costos (4,8%) y, por otro, un componente adicional del 3,7% destinado a corregir desequilibrios estructurales de la empresa y a afrontar el plan de inversiones más ambicioso de la historia del organismo”, según comunicaron desde el ente.
La inflación proyectada en 2026 es de 4,5%, por lo que el aumento de OSE es de casi el doble.
Así, ese 8,5% implica una suba de unos $ 70 en su factura para el 90% de los hogares (que consumen hasta 15 m³ de agua por mes. “Y si además cuentan con servicio de saneamiento, en el interior del país, esto representa un aumento aproximado de $ 130 por mes”, indicaron desde OSE.
Tal como informáramos, el directorio de Antel resolvió un aumento de 3,5% promedio de las tarifas a partir del 1° de 2026. De acuerdo con el comunicado del ente, el incremento incluye a los planes de datos móviles para celulares y los de internet en hogares.
Según la información del texto, el aumento está 1% por debajo de la inflación proyectada en 2026, que es de 4,5%.
Las tarifas no residenciales se “ajustarán moderadamente y consistentes con la tasa de inflación”. Esto será acompañando la evolución de los costos, variaciones que podrán ubicarse por encima o por debajo “del promedio sectorial en función de costos relativos”.
Asimismo, el directorio de UTE aprobó un nuevo pliego tarifario que regirá a partir de 2026. La propuesta establece un ajuste general en un promedio de 4%, “valor por debajo de la inflación proyectada para el próximo año, estimada en el entorno del 4,5%”.
El directorio de UTE indicó que se establece una diferenciación de los ajustes promedio, según la modalidad de consumo con el “objetivo de avanzar hacia un presupuesto más equilibrado y sostenible” sin que esto genere gastos significativos para los usuarios.
Las tarifas residenciales tendrán un ajuste promedio del 3,3%, y se ubicarán por debajo del promedio general. “En particular, la tarifa residencial simple, que alcanza a aproximadamente 1.100.000 clientes, tendrá un ajuste del 2,93%”, añade el comunicado.
Las tarifas no residenciales se “ajustarán moderadamente y consistentes con la tasa de inflación”. Esto será acompañando la evolución de los costos, variaciones que podrán ubicarse por encima o por debajo “del promedio sectorial en función de costos relativos”.
Ahora, la propuesta será enviada al Poder Ejecutivo; deberá aprobarla para entrar en vigencia a partir del próximo año.
