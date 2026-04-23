“Desfiguración permanente”: le arrancó una oreja a su novia y dijo que “fue sin querer”

Un brasileño de 29 años afronta cargos por atacar brutalmente a su novia cuando ambos estaban en una fiesta.

Según informó Band News, el hecho ocurrió el pasado domingo en la localidad de Piracaia, estado de San Pablo.

Tal como se aprecia en las imágenes, el hombre se acerca desde atrás a la joven y parece, después, que se acerca para hablarle al oído o darle un beso. Sin embargo, su intención era otra: clavarle los dientes en una oreja y desgarrársela.

Dolorida, la mujer grita, se lleva la mano a la cabeza y, de inmediato, recibe ayuda de personas que estaban en el lugar.

Em Piracaia/SP, 19/04/26: homem arranca parte da orelha da companheira.

Em seis anos de relacionamento, as agressões eram frequentes, segundo ela.

Espero que esse seja o fim.

Homem foi preso.#violênciadoméstica pic.twitter.com/SbuJRX5OG3 — ????????????????? (@sementedluz) April 23, 2026

De acuerdo con el citado medio, la mujer fue llevada al hospital local, donde su caso fue calificado como “lesiones corporales extremadamente graves, que resultaron en desfiguración permanente”.

El sujeto fue identificado como Wendel Alexander de Oliveira Poloni, de 29 años, y era novio de la joven desde 2021. Tras la agresión, huyó del lugar y le envió mensajes a la víctima. En algunos de los textos aseguraba que actuó “sin querer” e intentaba minimizar lo ocurrido.

Oliveira fue capturado poco más tarde y, posteriormente, liberado. Sin embargo, la Justicia dispuso ayer su arresto y prisión preventiva, orden que se cumplió de inmediato.

Según el oficial a cargo de la investigación, la gravedad de las lesiones sufridas por la mujer —cuya identidad no se divulgó— incidió en la decisión de mantenerlo en prisión.