“Delicado” y “contradicción”: diputado blanco reclama bonificación de OSE por agua marrón

Política

Ante el cambio del agua en la zona metropolitana, que pudo verse turbia, de color marrón y con olor, el diputado blanco Juan Pablo Delgado presentó un pedidos de informes a OSE para que “explique cuál fue el motivo” y “qué medidas de prevención” aplica para paliar la situación.

El legislador nacionalista afirmó que se trata de “un momento muy delicado” y denuncia que las autoridades de OSE “no fueron del todo claras”. Delgado sostiene que si bien desde el ente afirmaron que el agua era potable “no cumplía con las normas UNIT”.

En el documento, al que accedió Montevideo Portal, el legislador sostiene que “las autoridades manifiestan una gran contradicción en decir que el agua no está en condiciones normales, pero está bien desde el punto de vista sanitario”.

Delgado sostiene que este hecho genera dudas sobre la efectividad de los procesos de tratamiento y desinfección; los posibles aumentos de trihalometanos, como hierro y magnesio; el aumento y la dosificación del cloro, entre otros.

El legislador busca saber cuáles fueron las localidades más afectadas en Canelones y Montevideo, así como también si OSE tiene previsto bonificar o exonerar a los usuarios afectados por las condiciones del agua y si tiene previsto un plan de comunicación para dar explicaciones a la población sobre este tipo de casos.

El pedido de informes también abarca cuáles fueron los parámetros que OSE encontró el 23 de enero, cuando el agua cambió y si registró presencia de metales; los niveles de cloro.

Otro de los cuestionamientos del diputado blanco al ente tiene que ver con su plan de inversión para el 2026, que anunció será “el más grande su historia”. En esa línea, Delgado insistió en que el gobierno de Yamandú Orsi cumpla con el Plan Nacional de Saneamiento que comenzó la administración de Luis Lacalle Pou.

“Esperamos que se cumpla con ese cronograma de obras, que garantiza el tema del agua potable que ha sido muy difícil este verano”, dijo el legislador nacionalista.

Qué había dicho OSE

El pasado 27 de enero, cuatro días después del anuncio de OSE, en el que advirtió que el agua distribuida en Montevideo y el área metropolitana podría presentar cambios en el color y el sabor habitual, el presidente del organismo, Pablo Ferreri, ratificó que sigue siendo “potable” y que buscan una solución.

En diálogo con Arriba gente, el jerarca dijo que OSE había logrado resolver la mayoría de “los problemas de olor y de sabor”, aunque confirmó que aún “quedaban algunas zonas de Montevideo”, en el oeste, en las que el agua no ha vuelto a ser incolora —se veía marrón—.

En esa línea, Ferreri ratificó que “todos los parámetros sanitarios se cumplieron”. OSE realizaba análisis de “manera periódica, más de una vez por día”, que concluyen que “todos los valores están dentro de la norma”.

¿Qué pasó con el agua?

El motivo por el que el agua cambió en los últimos días tiene que ver con factores climáticos. Según Ferreri, desde setiembre hasta a la actualidad “llovió muy poco”, y enero ha sido un mes en el que se registró “déficit hídrico”; en febrero probablemente también.

De ese modo, las pocas lluvias causaron que el suelo quedara “muy seco”. Ferreri dijo que las condiciones del escurrimiento del agua son “las peores de los últimos 40 años”, por lo que la lluvia del 10 y 11 de enero causó que la “tierra absorbiera todo”.

“Cuando empezó a escurrir, de manera espaciada en el tiempo, fue con más materia orgánica y sedimento de lo normal. Entonces, esa materia orgánica y ese sedimento es el que presentaba en la Cuenca del Santa Lucía mayores niveles de utilidad, de olor o de color”, explicó.