“Déficit imposible” y cumplimiento “muy difícil”: las advertencias de ACDE ante plebiscito

Elecciones 2024

Montevideo Portal

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) señala mediante una declaración los “inconvenientes” del plebiscito promovido para cambiar algunos puntos del sistema de seguridad social, como eliminar las AFAP y que la edad de retiro sea de 60 años.

En el escrito, la organización enumera un conjunto de afectaciones a su juicio negativas que generaría la eventual aprobación de la iniciativa, entre las que identifica un “déficit imposible de pagar por la sociedad uruguaya” y también que “el tamaño” del rojo de las cuentas públicas “impediría la inversión en otras áreas críticas de interés social como salud, educación, vivienda, cuidados o primera infancia”. Asimismo, apunta a la eventual inconstitucionalidad y a distintos efectos jurídicos, entre otros asuntos.

“La eliminación del ahorro individual privaría al país de un instrumento que en los últimos 28 años mitigó su vulnerabilidad macroeconómica, acumulando ahorro doméstico por 30 puntos del producto, invirtiendo ese ahorro con impacto positivo en empleo y dinamismo económico, desarrollando el mercado de capitales, extendiendo el plazo de vencimiento de la deuda soberana uruguaya, favoreciendo el proceso de desdolarización de esta deuda, disminuyendo el riesgo país, y mejorando la calificación de riesgo de Uruguay”, sostiene ACDE.

“La confiscación del ahorro de los trabajadores y el cierre de empresas (AFAPs) sin indemnización, afectaría la reputación de Uruguay como país en el que se respeta la propiedad privada, esencial para la radicación de inversiones”, afirma otro pasaje de la declaración.

Asismismo, ACDE alerta que se incluirían en la Constitución “disposiciones muy difíciles de cumplir”. “Para paliar tal situación los promotores de la reforma prevén “leyes interpretativas”, que son de por si inconstitucionales, ya que las mismas nunca pueden modificar la Constitución, so pena de ser declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia”, sostiene la declaración.

Declaración de Acde Respect... by Montevideo Portal

La organización de empresarios también apunta que “la medida de igualar la jubilación y la pensión mínima al salario mínimo nacional (tal como está redactada la papeleta), utilizaría recursos del Estado en personas que no lo necesitan, y no en personas que sí lo necesitan”. También sostienen que incentivaría la jubilación anticipada, la sub declaración, y bajaría el incentivo a incrementar el salario mínimo nacional.

En relación al planteo de bajar a 60 años la edad de retiro, ACDE advierte que esto no se cumpliría para los trabajadores de menores ingresos, porque “en general no tienen 30 años de servicio a los 60 años”. En tanto, afirman que “solo sería una realidad para los trabajadores de muy altos ingresos”.

Asimismo, desde ACDE apuntan que “jurídicamente” la iniciativa “presenta muchas dificultades”. Entre ellas se apunta a la “rigidez” de introducir estos aspectos en la Constitución y no mediante una ley, lo que dificulta posibles cambios.

También alertan que “la confiscación” de las cuentas de los trabajadores es inconstitucional, por no proponer ninguna indemnización a los ahorristas.

“La propuesta eliminación de las AFAP supondría un cambio retroactivo de hasta 28 años, dejando sin efecto millones de derechos legítimamente adquiridos por trabajadores y jubilados, con consecuencias totalmente imprevisibles”, agrega.

Montevideo Portal