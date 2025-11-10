“Decime algo lindo”: Alberto Fernández dio su versión sobre videos con Tamara Pettinato

Internacionales

Después de la polémica que en 2024 se generó por la filtración de videos de Alberto Fernández y Tamara Pettinato tomando cerveza en un despacho de la Casa Rosada, el expresidente de Argentina dio su versión sobre qué hubo detrás de la frase “decime algo lindo”.

Según el expresidente argentino, la periodista fue a la Casa Rosada para realizarle un reportaje para la televisión china. Ese mismo día, el periodista Ernesto Tenembaum había “maltratado” al exmandatario en su programa de radio, en el que también trabajaba Pettinato.

Fernández dijo que el trasfondo del video tiene que ver con una respuesta al conductor argentino, quien había “matado” a su gobierno en la mañana en la que grabaron el video.

“¿Por qué dejaste que Ernesto me tratara así? Vamos a mostrarle a Ernesto que dentro de ese programa tiene a alguien que me quiere mucho. Así surge la charla esa”, dijo el expresidente.

El expresidente, que está procesado por la Justicia de Argentina por una causa contra Fabiola Yáñez por violencia de género, dijo que Tenembaum “nunca recibió el video” porque Pettinato nunca le dijo “algo lindo”.

“Tamara Pettinato es una amiga a la que quiero entrañablemente. Está casada con un funcionario de mi gobierno. Al igual que su padre, Tamara me parece una de las mejores personas que conocí en mi vida, humanamente hablando. Conozco a su padre, uno de los tipos más divertidos que he conocido”, dijo Fernández en diálogo con Tomás Rebord en Blender.

"Tamara Pettinato"



Porque Alberto Fernández reveló que el video de "decime algo lindo" en realidad era un video para Ernesto Tenembaum. pic.twitter.com/b30iBbjpQK — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 10, 2025

El 13 de agosto de 2024, la periodista hizo un descargo en redes después de que se filtraran sus videos con el expresidente. “En primer lugar, quiero aclarar que las imágenes corresponden a un almuerzo que tuve con el expresidente luego de realizar una entrevista en Casa Rosada en el marco de un trabajo documental para la televisión china sobre las relaciones de ese país con la Argentina en enero del año 2022. No había restricciones sanitarias en ese momento”, aclaró.

Pettinato expresó que “resulta obvio” que conoce a Fernández y “tenía un vínculo de confianza con él”. “Sin embargo, una cosa no quita la otra. Lo que se dice de las circunstancias en las que se grabaron esas imágenes es falso. Me están usando. No soy ingenua y trabajo en los medios hace más de veinte años. Ahora, ¿no es una obviedad que están desviando el foco de atención?”, cuestionó la argentina.

En la filmación se escucha la voz de Fernández desde fuera de plano, insistiendo en que ella le diga “algo lindo”. Fastidiada y con señales de ebriedad, la joven lo califica como “buen compañero” y bromea acerca de que jamás lo volverá a votar. Finalmente, y ante la insistencia de su interlocutor, suelta un “te amo”.

AHORA | Difunden un polémico video de Alberto Fernández con Tamara Pettinato tomando alcohol en la Casa Rosada: "Estamos enamorados"https://t.co/uI6K2tCsrX pic.twitter.com/nyoWSSsuiR — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 8, 2024