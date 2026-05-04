“Decepcionante”: Abdala contra Orsi por visitar portaviones, que tildó de “acto penoso”

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, se sumó a las críticas contra Yamandú Orsi por haber aceptado el traslado en una aeronave militar extranjera sin autorización parlamentaria, en el marco de su visita a un portaviones USS Nimitz de Estados Unidos.

El líder de la central sindical dijo que la actitud de Orsi “fue muy decepcionante” y calificó el hecho de haberse subido a un portaviones como “un acto penoso”. “Sorprende, además, un gesto contrario a los valores del Uruguay, que siempre se ha pronunciado de acuerdo con sus mejores tradiciones por la paz y contra la guerra”, dijo en diálogo con Informativo Sarandí.

Abdala dijo que la polémica “se agrava en función de una situación tan delicada como la que vive el mundo y el continente”, con relación a la Guerra de Medio Oriente. “Para nosotros subir a un portaviones norteamericano en estos momentos es un acto penoso”, sostuvo.

El presidente del Pit-Cnt dijo que a la central sindical no la anima “ningún tipo de dogmatismo”, sino que considera que “para comercializar, para mejorar las relaciones económicas y comerciales, no se necesita subir a un portaviones”.

“Es un símbolo de guerra en un momento muy delicado de la humanidad y del continente. Estamos decepcionados, consternados. Realmente creemos que no tiene que ver con las tradiciones de nuestro país”, insistió Abdala.

En esa línea, el dirigente sindical reafirmó que la decisión del gobierno “es incomprensible” e “inexplicable”. Según el presidente del Pit-Cnt, la crítica no tiene que ver con qué países Uruguay “sostiene” relaciones, porque “debe comerciar con todo el mundo”, sino a la “actitud de estar en uno de los símbolos de la guerra”.

El Pit-Cnt difundió un comunicado el pasado domingo en el que afirmó que Orsi “violentó la Constitución”, “aceptó la entrada en territorio nacional de una aeronave extranjera sin permiso del Parlamento”, y ubicó ese hecho como una vulneración de normas vigentes.

El documento agrega que la acción fue “ratificada al reconocer y saludar el portaviones nuclear de la armada yanqui cercano a nuestras costas”, y la compara con decisiones adoptadas por gobiernos de la región.

El Pit-Cnt también cuestionó el trasfondo de la visita y afirmó que la decisión es “contraria a los valores por la paz y contra la guerra” que, según indicó, han predominado en Uruguay.

En ese sentido, recordó que el país firmó en 2014 una declaración en el marco de la CELAC que establece a América Latina y el Caribe como zona de paz y libre de armas nucleares, y señaló que este episodio va en sentido opuesto.

La central incluyó además una referencia al contexto internacional y expresó su postura sobre Cuba, donde reafirmó su rechazo al “bloqueo económico, comercial y financiero” y sostuvo una línea “antiimperialista y anticolonial”.

El texto cierra con consignas en defensa de la soberanía y plantea que la solidaridad en ese plano “sigue siendo una tarea fundamental” en el escenario actual.