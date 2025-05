Política

“Deben estar hasta las manos para no haber ido a dar la cara a la Junta”, dijo Lema

El candidato blanco a la Intendencia de Montevideo, Martín Lema, lamentó la falta de cuórum en la Junta Departamental que llevó a levantar la sesión en la que la oposición promovía convocar al intendente, Mauricio Zunino, a raíz de la polémica por las horas extra en la comuna.

“Creo que deben estar hasta las manos para no haber ido a dar la cara a la Junta Departamental. Y creo que el sentimiento de vergüenza, después de tantos años, con los resultados que todos vemos, ya es generalizado”, dijo Lema en una rueda de prensa que brindó en la noche del lunes.

“Hablaron de transparencia sin predicar con el ejemplo. Hablaron de horas extras, pero cuando toca Montevideo se escapan por el costado”, sumó después.

En la rueda de prensa, Lema atribuyó responsabilidad al Frente Amplio por la falta de cuórum en la sesión del miércoles en la Junta, en un tema que generó debate entre oficialismo y oposición debido a la falta de curules titulares de los bloques.

“Por diferentes ediles se podría haber dado el cuórum para dar una señal de transparencia cuando se está tan cuestionado”, afirmó también. “Estamos hablando de que se determinaron 180 horas extras a algunos funcionarios por mes, durante una cantidad de tiempo, lo que implicaría una jornada laboral de siete de la mañana a 12 de la noche, lo cual no resulta razonable. Cuando se hace una cuestión pública de eso, quienes deben ser los primeros interesados de dar cuenta deberían ser las propias autoridades”, agregó.

La Junta Departamental de Montevideo iba a realizar este miércoles una sesión extraordinaria con el objetivo de votar un llamado a sala al intendente por la polémica de la cantidad de horas extra entregadas por la comuna en 2023. Sin embargo, la sesión debió ser levantada “por falta de cuórum”.

“El secretario general adjunto comprobó la presencia de 12 ediles titulares en sala, y el artículo n° 33 del Reglamento Interno establece que previo a declarar abierta una sesión, se deberá confirmar si hay cuórum: 16 ediles titulares”, informó el organismo en su cuenta de X.

La oposición contaba con 11 ediles, nueve titulares y dos suplentes, y la normativa establece que se necesitan al menos 16 ediles titulares presentes. Por lo tanto, más los tres ediles del FA que se presentaron, la sesión tuvo que levantarse.

De los 12 titulares, nueve eran de la oposición y tres del Frente Amplio.

El presidente de la Junta, el frenteamplista Claudio Visillac, sostuvo en X que asistieron “a la sesión convocada por los colegas de la oposición para completar el cuórum de 16 ediles, pero la instancia no se instaló porque los propios convocantes no asistieron en su totalidad”. “Solo se presentaron nueve titulares [de la oposición]. No era tan importante el tema, parece”, agregó.

Desde las filas blancas, criticaron que del FA ingresaron tres ediles a último momento para decir que, como faltaban dos curules de la oposición, no daba el cuórum.





