Elecciones 2024

“De las cosas más injustas que hay”: Pereira criticó que Uruguay no acepte voto consular

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, arribó al hotel NH Columbia, donde la fórmula de la oposición esperará los resultados del balotaje de este domingo 24 de noviembre, y cuestionó que los uruguayos que viven en el exterior tengan que viajar al país para votar.

El exsindicalista dijo “una cantidad importante” de ciudadanos que vive en otros países volvió a Uruguay para los comicios. “Cuantificar eso es imposible, lo que yo digo es que son uruguayos igual que todos nosotros, con el mismo valor que cada uno de nosotros, y es increíble que para votar tengan que viajar, que no haya voto en el exterior parece una cosa increíble”, dijo el presidente del FA en rueda de prensa.

Pereira criticó el hecho de que los partidos políticos uruguayos “no se pongan de acuerdo con darles el voto a quienes viven en el exterior”, y lo consideró “absolutamente absurdo”.

“Hay que trabajar, aunque no sean votos frenteamplistas, ¿cómo es posible que haya uruguayos que votan en las elecciones de otros países y no promueven el voto de los que están en el exterior?”, expresó.

En este sentido, el presidente de la oposición dijo que “la mayoría de los países” tienen voto consular, mientras que en Uruguay no. “Solo puede votar aquel que puede pagar un pasaje para venir a votar. Si tenés dinero votás, si no, no votás”, consideró.

El líder de FA adelantó que después de la campaña electoral la fuerza política comenzará a trabajar para que se apruebe el voto consular.

Sobre los resultados de este domingo, Pereira dijo que desde la oposición esperan tenerlos antes de las 20:30 y “que sean lo suficientemente contundentes”.

“Tenemos la paciencia para esperar lo que los demás partidos vean, lo que las demás encuestadoras vean, lo que las demás proyectoras de escrutinio estén viendo. Y, en todo caso, tener la tranquilidad de anunciar el resultado cuando tengamos una certeza absoluta, y la completa siempre la da la Corte Electoral, en la que todos los partidos confiamos”, dijo el presidente del FA.

Pereira se mostró “convencido” de que la oposición tenga un victorioso resultado electoral.