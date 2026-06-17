“De espaldas”: reveladora declaración de instructor de joven que murió por caer al vacío

Montevideo Portal

La investigación por la muerte de la joven de 21 años, María Eduarda Rodrigues Freitas, una brasileña que murió al caer desde unos 40 metros en el puente del Esqueleto, sigue adelante.

El instructor de bungee jumping, deporte extremo que Rodrigues se aprestaba a practicar antes de morir, contó que cuando la joven cayó estaba de espaldas. Él aseguró que le colocó el equipo, pero luego se distrajo atendiendo a otras personas.

“Lo que escuché fue: ‘Dios mío, la chica’. Es normal que la persona grite cuando salta y que la gente que está alrededor grite también. Escuché gritos y, cuando me di vuelta [hacia la plataforma], ya había sucedido, y el personal estaba hablando. Una mujer dijo que era enfermera y le pidió a alguien que la ayudara a bajar hasta donde estaba la joven, para prestar los primeros auxilios. Nosotros acompañamos”, añadió, en diálogo con TV Record.

A su vez, aseguró que, antes del salto de Rodrigues, había otra persona que iba a hacer lo mismo, pero se arrepintió por el miedo previo.

“Yo estaba a cuatro metros de distancia. [El salto] fue el primero. Antes de ella, iba a haber otro, pero la chica tuvo miedo y desistió”, añadió.

???? | Una joven de 21 años murió en Limeira, Brasil, tras ser lanzada desde un puente en un evento de bungee jumping sin haber sido sujetada a la cuerda de seguridad. La víctima cayó unos 40 metros y seis personas fueron detenidas. pic.twitter.com/K9vPrqGrrB — Mundo en Conflicto ?? (@MundoEConflicto) June 13, 2026