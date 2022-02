¿Darío Pérez vuelve a la política? Charlas con Antía y votación por el no en el referéndum

Política

El exdiputado, exmilitante y exdirigente político del Frente Amplio Darío Pérez volvió a dialogar en un medio de prensa tras un extenso período en silencio tras su salida de la coalición de izquierdas y de la política en general.

Pérez fue entrevistado en la radio de Maldonado Fm Gente, en donde fue consultado sobre varios asuntos. En primer lugar, expresó que cuando decidió irse de la actividad política “hizo un duelo” porque luego de varios años trabajando lo sintió como “una separación o una pérdida”.

“En todo ese tiempo uno reflexiona y te das cuenta de que en realidad yo me había puesto una empresa muy grande, que era intentar cambiar una fuerza política desde el interior y con poco lomo político, que se había transformado en un lugar insano para mí porque me iba caliente, no puedo decirlo de otra manera. Yo llevo lo que son valores que me inculcaron de forma muy fuerte y me cuesta ser cómplice de determinadas situaciones o aceptar que se camine por determinados caminos y entonces fue pasar esa etapa de duelo y le empecé a sentir el gustito de nuevo”, aseguró.

En tal sentido, el expolítico indicó que lo visitó mucha gente en su casa, que prefirió no nombrar, y contó que le pasaron cosas “insólitas”, por ejemplo, dijo que se sintió “más respetado por los adversarios que por sus propios excompañeros”, que “ni se acordaron de llamarlo o interesarse”.

“Sé que era un elemento molesto para la dirigencia, porque marcaba determinadas cosas, te das cuenta de que cuando el plenario del Frente Amplio (FA) decía que lo de (Raúl) Sendic era culpa de la prensa que había inventado una cosa, yo entré por la puerta del plenario y me gritaban traidor porque había señalado que Sendic tenía que dar un paso al costado”, contó.

“Yo no tuve problemas con el grupo al que pertenecía, mi problema era con el FA y lo que yo veía para el futuro. Hay una cosa que suelen tenés los soldados que es que si tu combates junto en algo sos un hermano y yo durante muchos años combatí. Cuando arrancamos, arrancamos con Andrés de León pateando calles y si pusieran un cuentakilómetros en las patas yo no sé si soy el primero, pero entre los primeros cinco de todo lo que pateé por el Frente Amplio sí, en todo sentido. En horas de tiempo, caminar por la calle, esquina. ¿vos te crees que eso ha tenido algún tipo de reconocimiento o cosa por el estilo? No, entonces llega un momento en que dices estas relación es insana y cada uno por su lado”, añadió.

Consultado sobre si tuvo conversaciones con el intendente de Maldonado, Enrique Antía, quien dijo que era un “desperdicio” que esté fuera de la política, Pérez respondió afirmativamente y contó que dialogó sobre el “vacío” que existe en lo que tiene que ver con la prevención, el tratamiento y la salida de las personas con problemas de adicciones.

Ya terminando la entrevista, el exlegislador dijo que “tiene muy buena memoria” sobre las cosas que se hicieron bien y las que se hicieron mal. “Las buenas y las malas, que nunca quisieron autocriticarse o mostrar un verdadero arrepentimiento por las cagadas que se mandaron, pero me calienta”, criticó.

Por último, el “diputado rebelde” (así era como lo calificaron por negarse a votar varios proyectos cuando el FA tenía mayoría parlamentaria) informó que votará por el no en el referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) el próximo 27 de marzo.

“Ya te aviso que estaba pensando en votar en blanco, ya te voy a decir que voy a votar que no para abrochar la entrevista”, concluyó.