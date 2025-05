“Curioso que vengan ahora”: Da Silva tras reunión de grupo indio con Orsi por frigorífico

Política

Montevideo Portal

El senador nacionalista Sebastián Da Silva se refirió este martes a la reunión que mantuvo el presidente Yamandú Orsi con representantes de Allana, grupo inversor indio que prevé comprar una planta frigorífica en Colonia mediante una operación de venta de tres de ellas propiedad de Marfrig a la empresa brasileña Minerva.

A finales del 2024, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía rechazó la solicitud inicial y, en febrero, Minerva presentó un nuevo pedido.

El legislador afirmó que le parece “curioso” que los indios “vengan recién ahora”.

“Comprar una planta frigorífica lleva un proceso largo; no es comprar una peluquería o comprar un minimercado. A mí me parece que esto tiene olor a pasamanos y es lo que más me preocupa, porque podemos estar frente a casi un monopolio de la faena”, dijo en rueda de prensa.

Da Silva señaló que el gobierno anterior resolvió el tema “de forma adecuada”, pero teme que el “lobby de la industria brasileña”, que “siempre tuvo una amistad especial con el Frente Amplio”, pueda influir.

“Esto no es una escritura de un terreno baldío: es un análisis pormenorizado de los pasivos, de los activos y de los mercados. Me preocupa porque basta con un grupito de WhatsApp para acordar el precio del ganado, y eso a la ganadería lo afecta mucho”, agregó.

Según el senador blanco, cuando Minerva adquirió el frigorífico BPU de Durazno “estaba pasado ya de la concentración del mercado”. “En algún momento, tenemos que dejar de estar presionados por los grandes industriales brasileros y ser un país serio”, comentó.

“Esto no es un tema que, de repente, tenga titulares en los diarios, pero es un tema que afecta el corazón del impulso ganadero. Nosotros necesitamos mercados en competencia, entradas de ganado gordo en competencia y empresas que compitan por la producción del productor uruguayo”, finalizó.

Según informó Subrayado (Canal 10), Minerva Foods y Allana Group presentarán este martes la documentación correspondiente a la operación de compra de las plantas de Marfrig en San José, Salto y Colonia para que sea analizada nuevamente por Defensa de la Competencia.

En esta iniciativa, se plantea una nueva revisión de este esquema de compra y venta, dado que, al comprar Allana las acciones de la planta más grande —la de Colonia—, la concentración directa de la faena nacional por parte de Minerva, según ellos, no llegaría al 40%.

“A mi me parece curioso que recién ahora vengan los hindúes!!” dijo el senador del partido nacional Da Silva sobre la noticia que Orsi se reunió con representantes del grupo Allana, el inversor indio de la industria frigorífica y que algunos dicen que son testaferros de Minerva.… pic.twitter.com/IKCZtkQZe7 — leo sarro press Uruguay (@leosarro) May 6, 2025

Montevideo Portal