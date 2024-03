“Cumpliendo una promesa”: Puglia fue a la casa de Delgado y cocinaron un risotto juntos

Política

Montevideo Portal

El precandidato nacionalista de cara a las elecciones internas Álvaro Delgado compartió un video en su cuenta de Instagram en el que el cocinero e integrante de la Comisión de Cultura del Partido Nacional, Sergio Puglia, lo visita.

“¿Qué hacés, Sergio?”, le pregunta en el clip el exsecretario de Presidencia, a lo que este responde: “Cumpliendo la promesa. Dije que iba a venir a conocer la casa y hacerte un risotto”.

Así, tras algunos vistazos a ambos preparando el plato, Delgado explicó de qué se trata esa promesa.

“Yo le dije ‘Sergio, te voy a convencer que coordines el equipo técnico de cultura del programa de gobierno que vamos a hacer’. Me dijo ‘Bueno, yo tengo poco tiempo, tengo mucho laburo’, pero el corazón puede más y obviamente el compromiso acá Sergio me dijo que lo tuvo siempre. Le dije ‘Bo, venite a una reunión’. Fue a la primera, fue a la segunda, y de repente habían 40 o 50 personas y Sergio en el centro de la reunión, y todos se referían a Sergio. Así que le dije ‘Sergio, ya está, el coordinador sos vos, armate un programita, ya tienen el primer borrador’, así que me dijo ‘voy a cumplir la promesa. Me convenciste, te voy a hacer un risotto a vos, a Leticia [Lateulade, esposa de Delgado] y a la familia’”, relató el precandidato.

“Leticia, aprontá el tupper porque nos queda para la noche”, bromeó luego el político nacionalista.

Así, el video corta a ambos comiendo el risotto. “Promesa más que cumplida”, recalcó Delgado, y brindaron con el plato ya que el precandidato no tenía vino.

