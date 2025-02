“Cuídense, las amo”: la última conversación del soldado fallecido en Congo con su familia

Locales

Dolly da Fonseca, esposa del soldado Rodolfo Álvarez, que murió en el Congo en un ataque del grupo rebelde M23 durante una misión de paz, contó cuál fue su último contacto.

“El 25 de enero, él me llamó 5:30 y cortamos 6:05. Habló con la bebé, y le dije: ‘¿Están cerca?’. Me dijo que me quedara tranquila, que estaban a 17 kilómetros. Después lo vi fumando un cigarro, estaba tomando mate y me dijo: ‘Cuídense, las amo mucho. Cuando llegue a la base las llamo”, dijo la mujer en diálogo con Telenoche (Canal 4).

Álvarez “cortó en seco” y ella no le pudo “decir más nada”. Más tarde, a Da Fonseca le informaron que su esposo había muerto. “Cuando me enteré el horario del fallecimiento, fue pocos minutos después de haber cortado”, expresó.

La mujer aseguró que Álvarez es su “héroe” y que está “orgullisa de él”. “Lo dio hasta lo último, salvó muchas vidas inocentes”, agregó.

Da Fonseca recordó cómo conoció a su marido. Fue en Santa Clara del Olimar, en Treinta y Tres, de donde ambos son oriundos. “Un 3 de julio del 2019 me llevó a conocer a sus padres y ahí formalizamos la relación”, dijo al noticiero.

Durante su vínculo, Álvarez fue de misión a Siria entre 2020 y 2021. En 2022, se casaron. Y después, “decidió irse otra vez de misión par tener nuestra casita”, dijo.

El pasado 26 de setiembre nació su hija, a quien Álvarez no conoció en carne y hueso, pero sí a través de videollamadas. “La llamaba todos los días, le decía ajó. Ella siempre se reía”, dijo.

La situación actual en el Congo

Según el Ejército Nacional, la “situación se mantiene estable en la zona de acción del Batallón Uruguay IV”.

El estado del sargento Adrián Fernández continúa delicado: permanece en CTI en Uganda “en estado crítico pero estable”. “El personal internado en Hospital Nivel III en Goma evoluciona favorablemente”, agrega la misiva.

El resto de los integrantes del Contingente Nacional se encuentran en buenas condiciones de salud.