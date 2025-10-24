Locales

“Cuidado el sábado”: meteorólogo advierte por dos fenómenos de los que conviene precaverse

En su espacio matutino en Informativo Sarandí, el meteorólogo Guillermo Ramis esbozó un panorama del tiempo en las próximas horas, y dijo que —al menos en lo que respecta a Montevideo— lo peor está por venir.

“Hoy viernes, donde está más complicado es en Río Negro, Paysandú y Salto, con tormentas fuertes”, explicó. En cuanto a Montevideo, hay lluvias y a las 15:00 alguna célula de tormenta de despistada, pero de poca importancia: lo importante es la lluvia”, detalló.

Para Ramis, lo más fuerte de las tormentas llegará mañana.

“El sábado va a estar complicado, porque tenemos tormentas desde Salto hasta Maldonado, con células de tormentas incursionando en Montevideo y registros pluviométricos interesantes”, dijo.

Además de lluvias copiosas, también se esperan “vientos del sur de 40 km/h, con rachas de 50”, y enfatizó que algunas de las antes mencionadas células de tormenta serían “puntualmente fuertes”.

Por fortuna, siempre que llovió paró. Ramis explicó luego que “a las 17:00 horas empieza a mejorar en Montevideo” y cesan las lluvias, por lo que “las actividades nocturnas al aire libre no van a tener problema”.

De acuerdo con el pronóstico del profesional, el domingo estará soleado en todo el país, con temperaturas mínimas de 10 grados y máximas de 21.