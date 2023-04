“Cuento de Antía”: avanzan con puerto de cruceros en Piriápolis y oposición se manifestó

Locales

El director general de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Martín Laventure, confirmó que se realizarán los estudios de factibilidad, impacto ambiental e inversión para instalar un puerto de cruceros en Piriápolis, como había manifestado en 2022 el intendente Enrique Antía.

Tras regresar de la feria de cruceros Seatrade Cruise Global, que se realizó en Estados Unidos, Laventure mantuvo una reunión con el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo y acordó realizar este estudio a corto plazo. La semana próxima mantendrán un nuevo encuentro junto con técnicos para seguir avanzando en la propuesta.

En la feria de cruceros, conocida como la más grande del mundo, varios operadores se mostraron interesados en este proyecto, señaló. La delegación encabezada por el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, entabló conversaciones con el principal interesado y la semana próxima se volverán a reunir.

“A partir de los resultados de ese estudio se verá la rapidez con la que se pueda avanzar, como los distintos actores involucrados en el tema participan en el financiamiento de la obra. Lo importante es ver de qué tipo de inversión se está hablando y cuáles son los servicios que se pueden brindar. Hay total disposición de la ANP en hacerlo (al estudio) a la brevedad”, explicó el director de turismo de Maldonado a 970 Noticias.

Podría realizarse con una “inversión pequeña”, menor a lo que demandaría hacerlo en otro lugar. “Hay que bajarlo a tierra con números más ciertos, por eso el apurar un poco este tema y concurrir a la feria”, contó.

“La pelota está en nuestra cancha”, dijo Laventure, y agregó que hay una decisión firme de crecer en materia de turismo y para eso “hay que invertir”. A nivel departamental la propuesta no fue trasladada a la oposición, pero argumentó que, “por suerte”, es un tema que trasciende lo político. “Estamos seguros que no habrán dos opiniones y que todo el mundo va a estar de acuerdo”, concluyó.

Sin embargo, desde el Frente Amplio plantean reparos, ya que sostienen que Maldonado no cuenta con la infraestructura hotelera y vial para este tipo de proyectos. El exalcalde Mario Invernizzi señaló que esta propuesta “es un viejo cuento de Antía” que requiere obras que el departamento no tiene cómo dar. Puso como ejemplo la llegada de Buquebus a Maldonado que congestionaba el tránsito y no dejaba operar a los buques pesqueros.

Por su parte, el edil del Movimiento de Participación Popular, Joaquín Garlo, dijo a 970 Noticias que no hubo una comunicación formal por parte de la intendencia y lo que conocen es mediante los trascendidos de prensa. “Si no conocemos el proyecto no podemos tener postura, yo creo que el director [Laventure] se adelanta a manifestarse”, indicó.

“Estas inversiones requieren una gran responsabilidad a la hora de medir, no solamente los impactos económicos, sino también el impacto que puede tener a nivel ambiental y ver cuáles son las condiciones en las que se van a hacer las obras. Maldonado necesita seguir ampliando su oferta, lo viene haciendo, pero también hay que ser cautelosos a la hora de generar expectativas en la población”, manifestó Garlo.

Además, el edil frenteamplista coincidió con Invernizzi en la dificultad que tiene Piriápolis en relación con el tránsito y a la movilidad urbana, particularmente en la zona del puerto. “Si pensamos en la movilidad de cruceros que lo vemos en la ciudad de Punta del Este todos los veranos, si no se aplica una obra de infraestructura vial y urbana que permita el fluyo de personas se hace inviable un proyecto de estas características”, argumentó.