“¿Cuántos fueron para surfear?”: video de Lacalle en la ola de mítica playa de El Salvador

En su undécimo viaje al exterior desde que dejó la Presidencia de la República, Luis Lacalle Pou fue filmado mientras practicaba surf en las olas de El Sunzal, una playa de El Salvador, informó el medio especializado en ese deporte, Duke.
El expresidente fue capturado mientras vestía una remera de Rocha, uno de los departamentos del país en los que ha sido visto surfeando.
“Lleva 11 viajes afuera de Uruguay desde el 1º de marzo, uno de ellos fue a El Salvador; ¿cuántos fueron para surfear?”, se preguntó Duke. Las imágenes fueron divulgadas por Ardi Surf y K59 Surf Resort, en las que se ve al exmandatario con una tabla Slater Designs.
En los videos, se ve cómo Lacalle Pou realiza un par de curvas para conectar la ola hasta la orilla. Durante su mandato, el expresidente fue visto surfeando en Rocha y Maldonado, e incluso participó en torneos internacionales de surf.
El Sunzal es, casi con seguridad, la playa donde se practicó el surf por primera vez en ese país, detallan portales salvadoreños.
En diciembre de 2023, en el marco de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur en Río de Janeiro, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva invitó al entonces mandatario Lacalle Pou a “surfar” juntos en una playa brasileña.
