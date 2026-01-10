¿Cuántos árboles se cayeron por el temporal? Bomberos dio datos y realizó recomendaciones

Locales

La Dirección Nacional de Bomberos informó que, como consecuencia del temporal registrado en las últimas horas, se realizaron múltiples intervenciones en distintas zonas del país, principalmente vinculadas a la caída de árboles, voladura de techos y afectaciones en la vía pública.

Entre los principales incidentes reportados, se destaca un siniestro ocurrido en la intersección de Carlos María Ramírez y Vizcaya, en el Cerro de Montevideo, donde un automóvil que circulaba por la zona fue alcanzado por la caída de un árbol. Sus tres ocupantes fueron rescatados por vecinos del lugar; dos de ellos resultaron con lesiones leves.

En tanto, en las calles Lirio y Ceibo, en Paso Carrasco —también en la capital—, un árbol cayó sobre un camión con dos ocupantes, sin que se registraran personas lesionadas.

Según el relevamiento oficial, 13 vehículos resultaron dañados por la caída de árboles, aunque en ninguno de los casos hubo heridos. Además, Bomberos intervino en 26 situaciones por voladura de chapas y techos, 95 casos de árboles caídos sobre fincas y 120 intervenciones por árboles que afectaron la vía pública y el tendido de cableado.

Las zonas más afectadas fueron el área costera del Río de la Plata, con especial impacto en los departamentos de Montevideo y Maldonado. Asimismo, en la ciudad de Florida se registró una importante cantidad de intervenciones debido a la caída de árboles.

En total, Bomberos trabajó en aproximadamente 110 intervenciones directamente relacionadas con el temporal. Al momento del último informe, se mantenían 211 llamados activos, mientras que la Central de Gestión de Emergencias recibió un total de 950 llamados vinculados a este evento climático.

Desde la Dirección Nacional de Bomberos se indicó que los equipos continúan trabajando de forma ininterrumpida, priorizando las situaciones que representen riesgo para la vida humana y la seguridad pública.

Además, se exhortó a la población a extremar precauciones: evitar circular por zonas afectadas, no acercarse a cables caídos y comunicarse con los servicios de emergencia ante cualquier situación de riesgo.

