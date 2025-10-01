Economía

¿Cuánto tiempo lleva en promedio abrir una empresa en Uruguay? Esto dice estudio del CED

Montevideo Portal

El Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) presentó los resultados en Uruguay del Índice de Burocracia Empresarial, realizado en 21 países, en el marco del Adam Smith Center for Economic Freedom.

El estudio contiene un análisis de la carga burocrática sobre las empresas medianas uruguayas, es decir, aquellas que emplean entre 20 y 99 personas y representan alrededor del 20,8% del empleo formal del país.

En Uruguay, abrir una empresa requiere en promedio 984 horas, equivalentes a 41 días de trabajo.

Este dato ubica a Uruguay en el noveno lugar entre 21 países analizados. Una vez en funcionamiento, las empresas uruguayas destinan aproximadamente 400 horas anuales al cumplimiento de trámites administrativos. Eso coloca al país en el cuarto lugar en términos de carga regulatoria dentro de la región.

De todas maneras, la distribución de esta carga varía, según el sector. Mientras que en el sector primario son 425 horas anuales, “especialmente por exigencias de trazabilidad y registros sanitarios”, en el secundario toma 354 horas, “con foco en la administración de operaciones y cumplimiento de normativas técnicas”.

En el nivel terciario lleva 423 horas, “concentradas en la administración de personal y habilitaciones comerciales”.

“El estudio señala la necesidad de avanzar en reformas que alivien la carga burocrática, priorizando la simplificación normativa, la liberalización de habilitaciones para actividades de bajo riesgo y la incorporación de herramientas digitales e inteligencia artificial para optimizar los trámites”, afirma el CED.

Montevideo Portal