“¿Cuántas muertes son necesarias?”: el Sunca convocó a un paro general de 24 horas

Política

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) convocó a un paro general nacional de 24 horas en toda la industria para este miércoles 24 de setiembre. Los afiliados suspenderán sus actividades desde las 00:00 a las 24:00 “en defensa de la vida”.

En un comunicado, el sindicato anunció que la convocatoria da cumplimiento a la resolución de la reunión del Comité Ejecutivo el día 10 de setiembre, que “analizó la emergencia que vive hoy Uruguay con los temas relacionados a la seguridad laboral y el aumento de la siniestralidad en el trabajo”.

El paro general se dará en todos los departamentos del país. En ese sentido, el Sunca organizó actos y mesas de debate en las que expondrán autoridades departamentales, legisladores, académicos y profesionales.

En Montevideo también concentrarán los afiliados de Canelones y San José. La concentración será en la plaza 1º de Mayo desde las 9:30 hasta las 17:00. Además, el sindicato instalará una carpa en la que se expondrán mediante cuatro mesas temas relacionados a la seguridad y salud laboral.

Por su parte, los trabajadores de la rama peaje aplicarán la medida desde el inicio del turno 1 del 24 de setiembre al inicio del turno 1 del 25 de setiembre.