¿Cuándo renunciará Orsi a su cargo para dedicarse a la campaña electoral? Mirá lo que dijo

Política

Montevideo Portal

El ambiente político palpita cada vez más fuerte el escenario electoral, con la especulación sobre las (posibles) precandidaturas de cada partido y la danza de nombres de cara a los comicios del año próximo, que —naturalmente— deberán abandonar sus cargos actuales para poder competir por el puesto presidencial.

Uno de los nombres que más resuena dentro del Frente Amplio (FA), en tal sentido, es el de Yamandú Orsi, intendente de Canelones.

El jerarca canario fue consultado, pues, este sábado, acerca de cuándo pretende dejar su puesto al frente de la comuna y dedicarse de lleno a la campaña política. Así, indicó que la fecha no está fijada, pero aseguró que será a partir del año próximo.

“Después que pase diciembre, que es cuando el FA termina de resolver [las precandidaturas] en su congreso. Me imagino que el año próximo ya no estaré [en la intendencia]. Será enero, febrero”, indicó. “Ya me voy haciendo la idea de que voy a estar hasta diciembre para irnos a esa otra responsabilidad, y después vemos cómo sigue la historia”, reafirmó Orsi, en rueda de prensa desde la Fiesta de la Chacra.

Asimismo, señaló que estos meses que le quedan al 2023 —por ende, al frente de la Intendencia de Canelones— serán “de ejecución”. A su entender, “la gran responsabilidad” son obras de infraestructura, de arquitectura y “seguir con las políticas sociales”.

“No tiene mucho misterio, el último período de la intendencia es ejecución pura y dura”, puntualizó.

Finalmente, fue consultado respecto a qué apuntará a hacer en su campaña, a lo que respondió que pretende “Acumular mucho voto en las primarias, para que el FA vote muy bien”.

Para Orsi, la coalición de izquierda “debería tener una excelente votación” en junio, durante esa instancia electoral. “Con las opciones que tenemos, las que sean, pero ese envión nos puede ayudar a llegar con más fuerza en octubre” para las elecciones nacionales, reflexionó.

Montevideo Portal