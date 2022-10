¿Cuáles son las razones de necesidad impostergable de visita al país de cirujano capilar?

Locales

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, habilitó el ingreso a Uruguay en junio de 2021, cuando las fronteras del país estaban cerradas por la pandemia de la covid-19, del médico cirujano Bruno Szyferman, director de Capilea Internacional, en cuya sucursal montevideana se realizó un tratamiento capilar el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

La noticia del ingreso excepcional “por razones de necesidad impostergable y de carácter urgente, que se entienden justificadas” fue difundida por el portal Sudestada el sábado pasado.

Este lunes, el periodista Leonardo Sarro difundió una carta del médico en la que desmiente que haya atendido al mandatario. “En relación al injerto de cabello del presidente de Uruguay, como director global de Capilea, tengo el conocimiento que se lo realizó con la directora médica de Capilea Uruguay, la doctora Gabriela Novello”, explica en la misiva.

“Lamento profundamente que periodistas y medios de la comunicación citen mi nombre y apellido para hacer política con un tema que es totalmente ajeno a mi persona. Cualquier dato aclaratorio, me encuentro a la entera disposición”, concluyó.

Montevideo Portal se comunicó con el médico para conocer cuáles fueron “las razones de necesidad impostergable y de carácter urgente” que motivaron su ingreso a Uruguay cuando las fronteras estaban cerradas, ya que en la carta no las menciona. A continuación, la conversación con el profesional.

La resolución que firma Presidencia [y habilita su entrada al país] dice que se solicita su ingreso “por razones de necesidad impostergable y de carácter urgente”. ¿Cuáles son esas razones?

La realidad es como puse en la nota; no tengo mucho más que aclarar. Yo soy médico, cirujano, director de Capilea a nivel internacional, donde tenemos 15 clínicas, donde se hacen cirugías en todas las clínicas. Yo hago cirugías solo en Argentina y el resto… digamos, muchas veces viajo a diferentes lugares porque tienen diferentes conflictos médicos, y tengo que asesorar, y tengo que orientar, y tengo que estar y es parte de nuestra empresa. Entonces, la realidad es que estoy siempre ahí apuntalando. Esa es la realidad y más que eso no te puedo decir, ni lo voy a comentar.

Si el presidente dijo si se hizo implante de pelo o no, yo ya desconozco, porque yo no sigo las noticias de Uruguay. Yo mantengo el secreto médico por cualquier paciente, sin importar si es un presidente de un país o es un ciudadano común y corriente que anda caminando por la calle.

¿Las razones de necesidad impostergable [que justificaron su ingreso al país] tienen que ver con esa cirugía, con razones empresariales o con asuntos personales?

Yo fui clarito en la nota que puse, porque invocan a mi persona en los medios de comunicación. Yo soy médico; no hago política y no tengo nada que ver con la política, y me molesta mucho que quieran hacer política con mi persona. Si quieren hacerlo con el presidente, que es una persona política, fantástico, pero conmigo no.

Te vuelvo a repetir: yo no voy a dar detalles de mi empresa, de la clínica, ni de los pacientes que atiendo.

Nosotros tenemos empresas en diferentes países, de las cuales yo viajo para asistirlas.

¿Viaja para asistir a los diferentes países?

Sí, claro. Estamos en Paraguay, estamos en México, estamos en El Salvador, en muchos países.

¿Da atención en los países?

No, no, no. Vos sos periodista y te gusta tergiversar las palabras. A mí esto no me gusta, y me pone nervioso cuando quieren decir cosas que no digo. No me malinterpreten ni me lleven.

Estoy preguntando. No lo estoy llevando.

Sé muy bien cómo se manejan los periodistas y no me van a hacer entrar en esta. Para mí la conversación está terminada y yo no doy detalles de mi actividad comercial. Cuando viajo, doy asistencia técnica a médicos, enfermeros, parte comercial, pero jamás atiendo a pacientes, porque, de hecho, no tengo matrícula médica para poder ejercer en ningún país que no sea la Argentina. Por eso es que no hago ningún tipo de atención, llámese clínica o práctica o quirúrgica. ¿Está claro? Así que más que eso no te puedo decir. Para mí la conversación está más que terminada, porque en este momento estoy en Panamá en un congreso y me gustaría seguir participando de esto.

