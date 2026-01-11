¿Cuáles son las localidades donde más llovió durante el ciclón extratropical?

Locales

Luego del temporal que afectó el país en la jornada del sábado, y en un contexto de déficit hídrico que impacta a los productores agropecuarios, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó en su boletín pluviómetro las localidades donde se registraron los mayores acumulados de lluvia.

El organismo detalló que las mediciones corresponden al período comprendido entre las 7:00 horas del sábado y las 7:00 horas de este domingo.

Según Inumet, Canelones aparece como el departamento con la mayor cantidad de lluvia acumulada. Dentro de las estaciones con mayores registros, se ubica primera la de El Pinar, donde contabilizaron 105 milímetros, seguida por la estación San Jacinto G3 y la de Atlántida G3 con 104,3 y 97,2 milímetros de agua, respectivamente.

Saliendo del territorio canario, la estación que más acumulados registró fue la del Aeropuerto Melilla G3, en Montevideo, la cual llegó a un máximo de 75,7 milímetros. Detrás de ella, aparece la estación Mendoza, en Florida, con 65 milímetros de lluvia, seguida por la de Laguna del Sauce, en Maldonado, con 58,5 milímetros.

A continuación, se ubican las localidades de San José, con 35,2 milímetros, la de Cufré (en Colonia) con 28 milímetros, la de Guaviyú de Arapey (en Salto) con 20 milímetros y la de Velázquez (en Rocha) con 16,5 milímetros.

Los registros más bajos se dieron en los puestos de medición de Young G3, en Río Negro, con un acumulado de 0,4 milímetros, seguida por las estaciones Rivera G3 y Mercedes G3, que registraron 0,8 milímetros de lluvias en los departamentos de Rivera y Soriano, respectivamente.

El presidente Yamandú Orsi calificó estas lluvias como “un alivio necesario para la producción en el campo” a través de su cuenta de X, en el marco de una sequía que había despertado el pedido de la oposición para declarar la emergencia agropecuaria en los departamentos del sur del país.

