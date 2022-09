“Creímos que estaba en coma”: convivieron un año y medio con el cadáver de un familiar

Vimlesh Sonkar, de 35 años trabajaba como funcionario fiscal en Ahmedabad, India. ingresó en el hospital de Moti el 19 de abril de 2021 y fue declarado muerto tres días después. Se entregó un certificado de defunción a los familiares del hombre, pero estos se negaron a creer que había fallecido. Así,en lugar de brindarle honras fúnebres, se llevaron su cadáver a casa y lo cuidaron como si eventualmente fuera a despertar. Los restos momificados del hombre fueron descubiertos hace unos días, cuando desde su lugar de trabajo enviaron a alguien para investigar la prolongada ausencia del funcionario.

“Murió el 22 de abril de 2021 durante la segunda ola de Covid. Tenía neumonía bilateral”, dijo el director médico de Kanpur, Alok Ranjan, en declaraciones al periódico The Sunday Express.

“Después de su muerte, lo llevaron a un hogar de ancianos local” en busca de una segunda opinión. Allí también “lo declararon muerto, y también se emitió un certificado de defunción donde la causa de la muerte mencionada era 'neumonía bilateral'", detalló el galeno.

Pese a ello, y quizá debido al enorme dolor de la pérdida, la familia de Vimlesh se negaba a aceptar su deceso. Por ello, según informa The Times of India, llevaron su cuerpo a otro hospital para una tercera opinión, e incluso cuando los médicos allí confirmaron su muerte, se llevaron el cadáver a casa y lo trataron como sise tratar de un paciente en coma que, eventualmente, podría despertarse algún día.

Una crónica del periódico Free Press Journal arroja algo de luz acerca del origen de la extraña determinación de la familia. De acuerdo con dicho medio, en un principio estaban dispuestos a velarlo y sepultarlo con normalidad. Sin embargo, uno de los parientes le puso antes un oxímetro en un dedo. Ya fuera por un fallo del aparato o por un error en la lectura, todos decidieron que el aparato decía que el joven seguía vivo, y cancelaron el funeral.

Kanpur, Uttar Pradesh | Body of man kept by his family at home for over a year



Vimlesh Kumar was admitted to Moti hospital on 19th April 2021. The death certificate says he died due to sudden cardio-respiratory syndrome on 22nd April 2021: Dr. Gautam, Dy CMO pic.twitter.com/VX8Z2E9HPz