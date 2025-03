“¿Creen en Dios?” La pregunta de un hombre en Pando antes de atacar con una chumbera

Policiales

Una familia del barrio Estadio de la ciudad de Pando sufrió en la noche del sábado una violenta situación que, por fortuna, no derivó en tragedia.

Según consigna el medio local El Megáfono, el hecho se produjo en una finca de la calle 25 de Agosto, donde un hombre de 59 años y una mujer de 32, padre e hija, tomaban mate tranquilamente.

La calma se rompió cuando un hombre de 45 años, vecino del lugar, ingresó sin permiso a la casa armado con un rifle de aire comprimido. El intruso preguntó a los dueños de casa si creían en Dios y, acto seguido, los atacó con el arma.

De acuerdo con el citado informe, las víctimas no sufrieron heridas de consideración. Además, en el entendido de que el agresor no estaba en sus cabales, decidieron no radicar denuncia.

El informe detalla que el sujeto en cuestión sufre desde hace un tiempo de ataques de pánico y delirio, episodios en los que suele hacer referencia a la existencia de una divinidad. Además, su pareja manifestó que la chumbera tiene como fin la eliminación de ratas.

Pese a la ausencia de denuncia, fiscalía dispuso pericia psiquiátrica para el individuo.