Judiciales

“Cosas a las que no estoy acostumbrado”: la advertencia de Caorsi en redes sociales

El asesor económico Felipe Caorsi, quien tomó notoriedad por investigar el caso de Conexión Ganadera, denunció que en la plataforma X circulan cuentas que “supuestamente” maneja él.

“La única cuenta que manejo lleva mi nombre y es esta [@felipecaorsi]. Tengo una columna en La Mañana, otra en semanario Voces y un blog que se llama Sherpan. Si quieren saber lo que digo y pienso, lo leen ahí”, sostuvo Caorsi.

El asesor sostuvo que también circulan audios con su voz, pero que él los desconoce.

“Entiendo que la exposición que estoy teniendo tiene estas cosas a las que no estoy acostumbrado. Si no lleva mi firma o mi voz, no soy yo”, aclaró.