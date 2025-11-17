Locales

“Corrimos a la seccional”: madre contó la angustia del ahogo de su bebé y cómo se salvó

María Mesa tiene 28 años y vive en el barrio fraybentino de Las Canteras. El pasado viernes, vivió una situación extrema cuando su hija, de 21 das, estuvo a punto de perder la vida.

En declaraciones al medio local Impacto Noticias, la mujer contó que levantó a la pequeña para hacerle “provecho” y comprobó que no podía respirar. “Le quedó el vómito trancado, sin que pudiera reaccionar”.

“Corrimos a la Seccional 2ª, recordó la madre, que acudió con familiares a la sede policial. Allí fue atenida por los funcionarios Miguel Fedarosky y Horacio Guerra, que realizaban tareas administrativas. Ambos se hicieron cargo de la situación e iniciaron de reanimación, con las que lograron que la pequeña volviera a respirar, aunque lo hacía con dificultad.

Posteriormente, los sargentos Daniel Mello y Tremanil Costa llegaron al lugar en un patrullero y junto con Fedarosky llevaron a la niña al hospital, donde fue estabilizada. “Nos trasladaron hasta el hospital, momento en el cuál la hicieron volver en sí, pero con unos nervios tremendos de lo que podía pasar”, contó la mujer.

Posteriormente la bebé fue derivada por precaución al CTI del Hospital de Paysandú, donde su alta médica estaba prevista para hoy.

La mujer contó que la niña pesa 3.9 kilos y goza de buena salud, Refirió asimismo que toma mucho pecho y que ella produce mucha leche, lo que puede haber influido en el incidente.

“Estoy agradecida con los policías actuantes y les hice una carta para reconocer el esfuerzo y atención”, dijo la mujer al citado medio.

Por su parte, la Jefatura de Policía de Río Negro se encuentra organizando un reconocimiento para los efectivos que participaron en el episodio.