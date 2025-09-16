“Corrección adicional”: el CED alerta posible “déjà vu” del segundo gobierno de Vázquez

Política

El director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Agustín Iturralde, afirmó este martes que el proyecto de Ley de Presupuesto es “frágil” ya que queda “expuesto a los shocks que puedan venir tanto de afuera como de adentro del país”. Además, señaló un “déjà vu” del segundo gobierno de Tabaré Vázquez.

“La incertidumbre internacional, algunas inconsistencias que vemos en los impuestos del presupuesto y cambios en las reglas de juego que están propuestas, creemos que le dan cierta fragilidad al presupuesto, que pueda necesitar ajustes más adelante”, dijo al inicio de su presentación.

Iturralde apuntó a “una economía uruguaya que va de más a menos”, dijo que las modificaciones a la regla fiscal son “uno de los cambios más negativos que se proponen” en el Presupuesto, y consideró “difícil de esperar” que “el grueso de la corrección fiscal” ocurra en el cuarto y quinto año del gobierno.

“La capacidad de reacción ante shocks adversos de una programación financiera como la que estamos viendo es muy compleja para el gobierno”, sumó.

“La certidumbre de que efectivamente se va a recaudar lo que se dice que se va a recaudar, nunca es total. Jugarse a que la mejora fiscal que necesitamos tanto está toda alojada en la última parte del quinquenio, y la mitad depende de una mejora de eficiencia de la DGI, parece un poco aventurado dada la incertidumbre”, señaló después el economista.

Más adelante, volvió sobre el punto de eventuales ajustes que se puedan requerir, ante “supuestos optimistas y frágiles” del actual proyecto de ley.

“Nuestro principal temor es entrar en un déjà vu de lo que vimos en el último gobierno de Tabaré Vázquez, de que un presupuesto tal como está planteado no sea suficiente en la corrección fiscal propuesta, y que en un período corto haya que hacer alguna correccional adicional”, dijo Iturralde durante un desayuno del CED.

“Esto es válido en términos económicos, pero en general es muy mala la experiencia política de los ajustes fiscales adicionales. Cuando un gobierno empieza tiene una capacidad de credibilidad ante la ciudadanía que le permite proponer ciertos sacrificios, explicarlos, hacer docencia de por qué son necesarios. Eso, dos años después es muchísimo más difícil de explicar. Cuando una mira el segundo gobierno de Tabaré Vázquez la caída de popularidad está muy ligada a ese momento, a que en mayo de 2016 mandan una Rendición de Cuentas con la famosa 'consolidación fiscal' que tenía aumento de IRPF, que tenía baja del gasto”, continuó.

“De verdad, con este equipo económico no creemos que vaya a haber una situación de dejar que el déficit se dispare, de dejar que perdamos el grado inversor. Creemos que eso no va a pasar, entonces nos parece un escenario posible que, ante escenarios algo menos favorables, haya que implementar un nuevo ajuste fiscal o correcciones fiscales adicionales”, agregó.





