“Constancia y determinación”: Ojeda mostró la evolución de sus músculos de 2020 a 2024

Curiosidades

El candidato a la Presidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, publicó este viernes una publicación en la que muestra cómo evolucionó su cuerpo durante los últimos cuatro años.

En esta línea, el penalista compartió un antes y un después de su físico de 2020 a 2024.

“Con constancia y determinación todo se logra”, escribió el candidato colorado junto con la imagen.

De este modo, el entrenador de Ojeda ahondó en “mejorar hábitos”. “De eso se trata cuando decidís mejor tu estado físico a un punto que vos te sientas cómodo/a y saludable”, agregó.

El entrenador físico destacó la forma en la que el presidenciable adquirió el “hábito de realizar actividad física”, ya que “nunca había tocado una mancuerna ni realizado ejercicio de fuerza en forma ordenada ni constante”.

Según el personal trainer, cuando Ojeda comenzó a entrenar tenía un “objetivo”: mejorar su masa muscular y salud.

Por eso, desde un principio insistieron en “tener en cuenta que no sería algo eventual y que llevaría tiempo, paciencia, constancia”.



“Hoy, más de cuatro años después, son unos 12 kg más de peso (no 12 kg más de músculo, que no sería correcto decir) que en su momento llegaron a ser 16 kg”, escribió el entrenador, que calificó a Ojeda como “un jugoso”.



“Si ganás las elecciones, tenemos que crear el Ministerio de Actividad Física y Deporte. Te tiro la idea”, concluyó.

El vínculo entre Ojeda y el deporte se convirtió en un tema mediático después de que el presidenciable realizara su spot de campaña desde un gimnasio.

En entrevista con el programa Arriba gente de Canal 10, fue consultado acerca de cuál fue la intención de realizar esta pieza y dijo que “no es la primera vez” que se muestra de esta manera en campaña electoral.

“Decidimos hacer algo distinto. Nunca me imaginé que iba a tener la repercusión que terminó teniendo”, sostuvo. Mencionó que, al mismo tiempo que este, difundió otro video con un tono “un poquito más político”, pero que no tuvo la misma repercusión.

“Lo que veníamos haciendo hasta ahora claramente no estaba captando la atención”, dijo Ojeda, y señaló que este spot sí “generó interacción e interés”.