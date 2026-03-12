“Consecuencias”: Fossati lamentó muerte de adolescente y cargó contra Jorge Díaz

Política

La exfiscal Gabriela Fossati, quien en la última campaña electoral apoyó primero la precandidatura de la nacionalista Laura Raffo y en las elecciones nacionales la del colorado Andrés Ojeda, se expresó en las últimas horas sobre un sonado caso de la crónica policial.

Se trata de la muerte de Jonathan Correa, un menor de 15 años asesinado a golpes por su padre en el barrio Flor de Maroñas. Tal como informáramos, las investigaciones revelaron un prolongado historial de violencia intrafamiliar y una inoperancia absoluta de los organismos estatales que, por diversas razones, desoyeron las denuncias sobre el caso.

En redes sociales, la exfiscal lamentó la triste suerte corrida por el joven y apuntó contra el actual prosecretario de Presidencia y antiguo fiscal de Corte, Jorge Díaz.

La antipatía de Fossati hacia Díaz no es nueva, y en anteriores ocasiones lo calificó como “Maquiavelo”.

Ahora, Fossati consideró que los cambios impulsados años atrás por Díaz en Fiscalía privaron a los fiscales de herramientas que podrían haber impedido las omisiones del caso de Jonathan.

“No puedo dejar de pensar en Jonathan y me pregunto: ¿su muerte habría ocurrido si Jorge Díaz no hubiese suprimido las fiscalías de Familia Especializadas?”, cuestionó Fossati.

En su cuenta de X, recordó que esa reforma generó en su momento controversia entre los funcionarios.

“Varios fiscales le dijimos que la DPA [Departamento de Depuración, Priorización y Asignación] no servía, porque suprimió el sistema de que cada fiscal trabajara los casos de su turno”, recordó.

La DPA es una unidad central de la Fiscalía General de la Nación encargada de analizar, priorizar y derivar las denuncias penales a las fiscalías correspondientes.

Posteriormente, Fossati hizo referencia a los recientes dichos del ministro del Interior, Carlos Negro, quien admitió la falla del Estado en la protección de la victima y anunció una profunda investigación interna.

“Negro dice que el Estado falló. Pues bien, el sistema de trabajo y las carencias son consecuencias de las decisiones tomadas por Díaz. ¿Por qué la prensa no pregunta?”, expresó, para luego detenerse sobre una de las explicaciones argumentadas para explicar la omisión en el caso

“¿No les da vergüenza explicar la muerte de un adolescente por un supuesto error de un funcionario en una palabra?” se preguntó.

Tal como informáramos, el año pasado la Fiscalía había dado orden al INAU de que interviniera en el caso, pero la acción efectiva nunca se llevó adelante. Según un documento, que aparece fechado sobre el comienzo de diciembre, se especifica al organismo que “aguarde”. Sin embargo, según las anotaciones policiales preliminares que son investigadas, habría una confusión y la palabra que se quiso expresar no sería “aguarde”, sino “aborde”.