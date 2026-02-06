“Conflicto de intereses”: Intendente Ximénez denunciado ante la Jutep por Carol Aviaga

Política

Montevideo Portal

El intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, fue denunciado ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por la exsenadora blanca y actual edila Carol Aviaga, quien apunta a que el jefe comunal incurrió en una “violación” a los artículos de la ley orgánica municipal, constitucional y el código de ética.

Aviaga aseguró a Montevideo Portal que la presentación del escrito se debe a que Ximénez trabaja como médico en el centro de salud Camdel.

Para la legisladora departamental, esta acción de Ximénez constituye un “conflicto de intereses”, ya que el centro de salud —según explicó— tiene “vínculos comerciales” con la Intendencia de Lavalleja, debido a que es la mutualista que provee los servicios a los funcionarios municipales y sus familias.

Aviaga explicó que denunció en base a dos artículos de prensa de medios locales.

El primero es una nota publicada en octubre de 2025 por el diario La Unión, en el que informaba sobre elecciones en Adeom Lavalleja y se adjuntaba las declaraciones de Sergio Charquero, uno de los candidatos, quien aseguraba que el intendente era parte de la mutualista.

“Hoy sabemos que el doctor Daniel Ximénez pertenece a esa comisión de Camdel. Hace unos días hablamos con él y le dijimos que nosotros queremos que Camdel se siente a hablar con nosotros. Queremos arreglar el tema de las operaciones; si se nos va a cobrar, queremos saber de antemano cuánto va a ser. Nuestra lista, desde ya, dice: si al 1º de marzo del año 2026 no nos hemos sentado a conversar, vamos a llamar a una asamblea general y vamos a pedirles a los compañeros que empiecen a negociar con otros prestadores de servicios. Extraoficialmente sabemos que el cheque que sale, solo por nuestro aporte, es de 4 millones de pesos”, sostuvo el sindicalista.

El segundo artículo que llevó a la edila a tomar acciones es del portal Serrano. En este se informaba que Ximénez había realizado una operación a mediados de enero a Néstor Calvo, edil del Partido Colorado.

“El intendente es el primer responsable de los dineros públicos de la Intendencia y, a su vez, es empleado como cirujano de Camdel”, sostuvo.

Montevideo Portal