“Con una angustia tremenda”: histórico teatro de Montevideo sufrió una grave inundación

El Teatro Circular, un histórico recinto del ámbito cultural montevideano, informó en sus redes sociales que sufrió una importante inundación producto de un “desperfecto” en un caño del Ateneo de Montevideo, edificio aledaño.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, la institución expresó que los daños fueron sufridos en el techo y el piso del hall, una de las salas, el piso, la parrilla de luces y las luminarias.

“Es imposible calcular los costos de reparación y los tiempos de la misma en estos momentos. Esperamos una pronta señal por parte de las autoridades del Ateneo, que aún no nos responden ni se presentan aquí. Preocupados, devastados, y con una angustia tremenda por todo esto, pero intentamos seguir adelante”, expresa el mensaje.

En diálogo con Subrayado (Canal 10), el actor Sebastián Martinelli, integrante de la directiva del Circular, contó lo siguiente: “Hasta ayer a las 22 horas todavía se estaban cayendo pedazos de cielorraso que están húmedos. Se llenó de agua y, por su propio peso, empezó a romperse y a caer. Es un poco peligroso”.

La inundación provocó que se tuvieran que suspender las funciones previstas para los próximos días en la Sala 1 del recinto, mientras que la Sala 2 continuará funcionando de manera habitual.

