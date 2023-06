“Con los mismos ingredientes que Lacalle, ahora en una mujer”, dijo Heber sobre Raffo

Política

En el marco de la consigna “La 71 en los barrios”, la lista del Partido Nacional (PN) realizó su primera asamblea barrial en Punta de Rieles, que corresponde al Municipio F. Participaron el alcalde Juan Pedro López; el ministro del Interior, Luis Alberto Heber; la senadora Gloria Rodríguez; los diputados Juan Martín Rodríguez, Daniel Martínez; las edilas Adriana Balcarcel y Analía Pereira, y Laura Raffo, potencial precandidata del oficialismo para las elecciones de 2024.

En el encuentro, Heber adelantó: “Todavía no la proclamamos, pero ya sabemos que es nuestra precandidata; queremos una mujer en el país, conduciendo”. Y agregó: “Tanto hablan de la igualdad, bueno, nosotros estamos proponiendo una mujer para guiar al país. Creemos que tiene las condiciones; no lo hacemos por ser mujer”, agregó.

El ministro dijo que la lista 71 está para “apoyar” a la economista, para “que tenga la oportunidad y que en el PN la vean como la persona capaz de conducir el país en los próximos cinco años y darle continuidad a lo que Luis Lacalle hizo e instrumentar cambios nuevos”. Para Heber, “el futuro siempre trae cosas distintas” y el partido debe estar “preparado para eso”.

Raffo, en palabras del ministro, es “una precandidata nueva, con fuerza, innovación, inteligencia y ganas”. Lo mismo que el presidente “tenía cuando empezó”; “con los mismos ingredientes, ahora en una mujer”, agregó.

Además, el ministro recordó que la Lista 71 “no tiene una cabeza ni un líder, sino que es una marca en Montevideo”. De este modo, aseguró que es la “única lista del PN que vota parejo en todos los barrios” de la capital.

“A mí me gusta integrar un sector político y una lista que no tenga posibilidad de tener más electorados en ciertas zonas que en otras. Porque, entonces, no estamos comunicando bien en los barrios. Porque si ahí no nos votan bien, es porque la gente no está entendiendo nuestro discurso o no cree en nuestro relato”, indicó.

Raffo, una potencial precandidata

En la asamblea, la economista dijo que está entusiasmada con el Gobierno: “Cuando fuimos a votar en 2019, votamos por un cambio. Y ahora nos paramos en 2023 y vemos que la mayoría de esos cambios por los que votamos se están empezando a procesar”.

Para Raffo, los “beneficios” de esos “cambios ya empezaron a llegar”. “Más inversiones, más puestos de trabajo, este año la recuperación del salario, la transformación educativa”, detalló.

“Tenemos que seguir haciendo transformaciones”, agregó.

Dentro del PN, varios sectores anunciaron su apoyo a Raffo —Herrerismo, Alianza Nacional y el Movimiento Nacional de Rocha—. Sin embargo, aún no se sabe cómo se llamará su movimiento nacional. En rueda de prensa, la economista adelantó que ya tiene nombre y “probablemente” lo de a conocer el próximo mes.