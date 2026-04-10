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“Con el juego ilegal, nadie gana”: las advertencias del MEF por las apuestas en el Mundial

Montevideo Portal

A dos meses del inicio de la Copa Mundial de Fútbol —que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos—, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas del Ministerio de Economía y Finanzas emitió este jueves un comunicado para alertar sobre la proliferación de plataformas de apuestas deportivas ilegales y recordarle a la ciudadanía cuáles son los canales habilitados para jugar.

El organismo subrayó que en Uruguay únicamente los juegos de azar y apuestas en línea autorizados oficialmente por el Estado garantizan transparencia, seguridad y confianza. La única plataforma concesionada actualmente habilitada para operar es Supermatch, que funciona bajo supervisión estatal y cumple con la normativa vigente.

El comunicado detalla cuatro razones concretas para optar por canales autorizados. En primer lugar, la protección de los derechos del apostador, dado que la plataforma habilitada opera bajo normas claras con supervisión del Estado.

En segundo lugar, el aporte a la sociedad: los recursos recaudados a través de impuestos retornan a la ciudadanía en forma de servicios públicos. En tercer lugar, la seguridad financiera, ya que tanto las apuestas como los eventuales premios están respaldados por canales autorizados.

Por último, la diversión responsable: operar en plataformas legales evita la exposición a fraudes y elimina el riesgo de involucrarse —incluso sin saberlo— en esquemas de lavado de activos: “Con el juego ilegal, nadie gana. Involucrarse en sitios no autorizados puede implicar sanciones y pérdidas económicas”.

El comunicado incluye un llamado expreso a los medios de comunicación de todo tipo de plataforma y soporte: la publicidad de juegos no autorizados está prohibida por ley y será sancionada conforme a la normativa vigente.

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas tiene facultades para intimar el cese de ese tipo de publicidad y aplicar multas que pueden alcanzar hasta los 20 millones de unidades indexadas ($ 130 millones) en los casos más graves, según establece el decreto nº 366/017.

El organismo también recordó la prohibición de participar en juegos de azar para menores de edad, una restricción que aplica tanto en modalidad presencial como en línea. “El Mundial 2026 será una fiesta global, y en Uruguay queremos que lo vivas con pasión, pero siempre con seguridad y transparencia”, finaliza.

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