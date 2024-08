¿Con azúcar o dulce de leche? En día de lluvia, embajador de Japón recomendó tortas fritas

Una de las más fieles tradiciones uruguayas indica que, en días de copiosas lluvias como la de este miércoles, no hay nada mejor que una buena torta frita.

Así también lo entendió el embajador japonés en Montevideo, Hideki Asari, quien a través de sus redes sociales compartió la recomendación de este noble alimento.

El diplomático se mostró en su cuenta de X probando las tortas fritas, y además mostró el proceso de elaboración, donde se utilizó un tupper de helado de cinco litros para mezclar el agua con los ingredientes.

Asari además se animó a plantear el debate, sobre si comerla sola, con azúcar o con dulce de leche. “Muy rico con azúcar o dulce de leche. Yo prefiero con dulce de leche. ¿Y ustedes?”, preguntó en X.

En las imágenes, lo que quedó claro, es que el diplomático aprueba las tortas fritas que llevan agujerito.

