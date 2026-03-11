Locales

“Con 80% de probabilidad”: meteorólogo prevé “dos días de tormenta y lluvia” en el país

Esta mañana, en su columna matutina en Informativo Sarandí, el meteorólogo Guillermo Ramis brindó su pronóstico para las próximas horas, así como una proyección extendida hasta la semana siguiente.

En lo que al corto plazo se refiere, el profesional extendió el área de lluvias que se producirían esta semana.

Tal como informáramos, en su intervención del martes expresó que estas se limitarían solo a Rocha.

Ahora, más cerca de la fecha en cuestión y con más información a la vista, señaló que “entre jueves y viernes puede haber chaparrones en todo el sudeste. Por supuesto, en Rocha, pero también en Maldonado, Treinta y Tres, y en el sur de Cerro Largo.

Para el meteorólogo, esto es “una buena noticia” para esa zona, afectada por el déficit hídrico. “No será un fenómeno muy intenso, pero al menos es algo”, consideró.

Luego, refiriéndose a la próxima semana, Ramis adelantó la llegada de “lluvias y células de tormenta, el lunes y el martes”. Este fenómeno abarcaría todo el territorio nacional y, con los datos disponibles hoy, su probabilidad es “de 80%, o quizá 70%”.

En cuanto a la distribución geográfica, detalló que “puede haber algún punto del país que no reciba nada”. Sin embargo, en términos generales, lloverá en todo el territorio nacional.

A la hora de hablar de temperaturas, cifró para el domingo y el lunes máximas de 28 grados en el sur, sin superar los 30 grados, algo que sí hicieron otros meteorólogos y también el Instituto Uruguayo de Meteorología.