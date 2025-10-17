“Compras y manejo de fondos”: IM abre investigación administrativa en parque Villa Dolores

Locales

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo (IM) inició una investigación administrativa en el parque Villa Dolores a raíz de una denuncia presentada por un funcionario de esa unidad.

De acuerdo con una resolución con fecha del pasado jueves 16 de octubre, el trabajador envió un correo electrónico en el que informaba acerca de “presuntas irregularidades vinculadas a compras, confección de facturas, manejo de fondos e insumos”.

En respuesta, la Dirección de Gestión Humana encomendó que se inicie la investigación “a fin de determinar o comprobar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos y la identificación de los presuntos responsables”.

Este hecho se suma a una sucesión de otros episodios detectados meses atrás en el parque.

Tal como informáramos, a fines de mayo se iniciaron varios sumarios luego de que se descubriera una “suite” en el antiguo habitáculo de elefantes. Esta habitación contaba con camas tendidas, una mesa con vasos, cigarrillos, un televisor, una heladera, un microondas y varias botellas de cerveza vacías.

Unos días después, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) reclamó el faltante de $ 800.000 de la oficina del director, Gabriel Weiss. Él fue sumariado a mediados de junio y, para fines de ese mes, trasladado de su cargo, junto con otros funcionarios investigados administrativamente en estas causas.

Montevideo Portal