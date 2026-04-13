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“Complicado”: Meteorólogo adelanta qué día de la semana se viene el agua en todo el país

Esta mañana, en su columna en el noticiero Informativo Sarandí, el meteorólogo Guillermo Ramis adelantó cómo se presentará la corriente semana en materia de tiempo atmosférico.

Interrogado acerca de la humedad que se ha hecho sentir en las últimas horas, el experto señaló que persistirá “al menos hoy y mañana”, y remitiría luego, a medida que lleguen las lluvias.

En ese sentido, Ramis señaló que el agua comenzaría a caer en las últimas horas del miércoles, y que el día más intenso sería el jueves. Según el experto, en esa jornada “habría lluvias y algunas células de tormenta” en todo el país.

Por ello, ante consultas sobre eventos al aire libre ese día —como el partido entre Peñarol y Platense en el Campeón del Siglo—, advirtió que el panorama estaría “complicado”.

En materia de temperaturas, señaló que serían apenas más altas que las de la semana pasada, y que serían un verdadero “subibaja”, con mínimas de 15 grados y máximas de 25.