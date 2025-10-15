Locales

“Complicado”: Intendencia de Maldonado y su combate con ratas en Punta del Este y Centro

La Intendencia de Maldonado se enfrenta a una situación “difícil de combatir”: las ratas. El director de Servicios de Limpieza, Fernando Servetto, afirmó que se trata de un “tema complicado” por le que trabajan de forma “constante”.

El jerarca departamental dijo a FM Gente que la comuna maldonadense conformó una cuadrilla de cuatro personas que está dedicada al combate de plagas —ratas, pulgas, mosquitos, garrapatas, entre otras— en espacios públicos durante todo el año.

Las zonas más afectadas son el Centro de Maldonado y la Península, donde a la noche “se ven”. En ese sentido, Servetto señaló que en la “parte vieja” de la capital del departamento las ratas se concentran en terrenos abandonados, que “están sucios”, así como en las cloacas fluviales.

“Son lugares donde viven estos animalitos que son difícil de combatir. De noche salen a hacer su ronda por el Centro, que es cuando la gente los ve”, especificó. El jerarca de la Intendencia de Maldonado sostuvo que “es imposible evitar” que esta especie de reproduzca. “A veces, no nos imaginamos la mugre que hay en algunos lugares. Es difícil de combatir, pero no imposible”, destacó.

Servetto indicó que en Punta del Este se ven “mucho” debido a los restos de comida que dejan los restaurantes. De noche y se esconden “arriba de las palmeras”, así como también en la Isla Gorriti, también a causa de este tipo de plantas.

“Es un trabajo diario, constante y tratamos de hacerlo lo mejor posible para que no hayan, pero siempre alguna va a haber”, se sinceró Servetto.