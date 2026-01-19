“Complicada”: buscan controlar voraz incendio entre Punta del Diablo y La Esmeralda

Locales

La Dirección Nacional de Bomberos, la Intendencia de Rocha y dependencias del Poder Ejecutivo trabajan entre Punta del Diablo y La Esmeralda para controlar un incendio que “está en propagación” desde el pasado domingo 18 de enero, informó Inf Central.

El incendio se dio en una zona de pinos, en una zona próxima al kilómetro 290 de la ruta 9. La jefa regional de Bomberos, Viviana Borlinqui, señaló a Montevideo Portal que trabajan para “controlar” que el fuego no cruce a la ruta nacional.

La cabeza del incendio, en el sentido de propagación del viento, se desplaza en dirección a zona de Laguna Negra, encontrándose los equipos abocados a evitar que el fuego cruce la Ruta 9, indicó Bomberos en un comunicado.

La situación es “complicada” debido a los vientos y a la topografía del lugar, donde hay vegetación densa y no se pueden ingresar vehículos, por lo que los funcionarios deben entrar a pie.

Hasta el momento, no se registraron personas heridas ni viviendas afectadas por el fuego, aunque sí se vieron afectadas unas 20 hectáreas.