“Compañeras”, “compañeros” y “unión”: lo que Orsi plasmó en primeros discursos tras ganar

Elecciones 2024

Por Federica Bordaberry

federicaborda

La diferencia entre lo que dijeron los otros dos candidatos ganadores de la noche, y lo que hizo Yamandú Orsi, radica no solo en el contenido de los discursos, sino también en la cantidad de veces que se manifestaron públicamente. Álvaro Delgado y Andrés Ojeda hablaron a la prensa después de votar e, incluso, algunos antes de hacerlo. También hablaron en la noche del 30 de junio en las sedes de su partido o de su alianza interna. Como contrapartida, fue el primero en anunciar su compañera de fórmula, Carolina Cosse.

Cuando la proyección de escrutinio de la encuestadora UPC lo daba como ganador de su partido en las elecciones internas, diez minutos después, a las 20:40, Orsi se retiró de la sede de su campaña hacia la Huella de Seregni sin comentarios a la prensa, ni a quienes aguardaban en el local ubicada en 18 de julio y Martín C. Martínez.

Las instancias en las que el candidato electo por el Frente Amplio habló, entonces, fueron dos. Delgado y Ojeda, en cambio, lo hicieron tres veces.

Con más de media hora de atraso respecto a lo previsto, el día de las elecciones internas Yamandú Orsi votó en Canelones un poco más tarde de las 11 de la mañana. Sufragó en el circuito 24 de la UTU en José Enrique Rodó y Vía Férrea. Antes de entrar, dialogó con la prensa y dijo que en esa UTU le pasaron “cosas interesantes”. “Fue la primera vez que trabajé en UTU y me tocó integrar una mesa la primera vez que el presidente actual votó, el último circuito”, contó.

Con la veda presente, Orsi respondió a varias preguntas de tinte político, que abarcaron desde sus opiniones sobre el salario del presidente de la República hasta la obligatoriedad de las elecciones internas. Aunque no negó ninguna respuesta, las palabras que utilizó para expresarse no fueron contundentes. El ejemplo más claro es la presencia de términos como “creo”, “bueno” o “ya” en mayor cantidad, cuyo espíritu no se acerca a una opinión política clara en ese contexto.

En la Huella de Seregni, donde se reunió gran parte del Frente Amplio, el acto duró más de una hora. Con la presentación en vivo de Milongas Extremas o con video mapping en una pared, con ilustraciones del propio José Mujica proyectado, y pantallas lumínicas, lo primero que anunció el candidato al subirse al escenario fue la fórmula presidencial.

Le dio, entonces, el micrófono a la compañera de fórmula que presentó el Frente Amplio, la intendenta de Montevideo Carolina Cosse, que este lunes renunciará a ese cargo al finalizar su licencia. La dirigente habló durante unos breves segundos y enseguida continuó Orsi con un discurso que duró un poco menos de 12 minutos.

En concordancia con uno de los conceptos clave de su discurso, la palabra más usada por Orsi fue “unir” y varios derivados de esta palabra como “unión” o “unamos”. A diferencia del candidato colorado Andrés Ojeda, que se refirió al público que lo alentaba como “señores”, Orsi se dirigió a sus “compañeras” y “compañeros”, haciendo alusión a ambos géneros y poniendo al femenino de la palabra antes que al masculino.

En aquel discurso, de no más de 15 minutos, Yamandú Orsi recibió 11 momentos de aplausos. Algunos de ellos, fueron desincentivados por el propio Orsi que siguió hablando, mientras que otros fueron respetados por el candidato e, incluso, agradecidos.

